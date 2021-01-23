أسعار العقارات تواصل تراجعها خلال الفترة القادمة

الرياض (صدى):
شهد سوق العقارات حالة من عدم الاستقرار في الأسعار الفترة الماضية، حيث تراجعت العقارات التجارية 1.9%، في حين ارتفعت اسعار المعارض والمحلات التجارية 1.78%، وحافظت العقارات الزراعية على مستوياتها دون تغير.
وأكد رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، على أن حركة مبيعات الأراضي حدث بها ركود خلال الفترة الماضية تزامن معها انخفاض في الأسعار، وفقًا لـ "عكاظ".
وأشار إلى أنه عند انخفاض قيمة الإيجارات ينعكس عن ذلك انخفاض في قيمة العقار، وأن متوسط السعر في الأحياء التي بها كافة الخدمات يختلف عن متوسط المتر في الأحياء المميزة.
وتوقع الأحمري أن تواصل أسعار العقارات تراجعاتها خلال الفترة القادمة، نظرا لتأثر الاقتصاد العالمي عموماً وليس المحلي فقط.
وكشفت هيئة الإحصاء أن أسعار العقارات خلال الربع الرابع من عام 2020 شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية، مقارنة بانخفاض أسعار العقارات التجارية.
وأضافت أن العقارات السكنية لفئة «الأراضي، والفيلا» سجلت ارتفاعاً سعرياً سنوياً، بنسبة 0.5% للأراض، و0.32% للفلل، أما العقارات المصنفة كـ«عمائر، شقة، بيت» فقد سجلت انخفاضاً نسبياً وصل 1.77% للعمائر، و1.18% للشقق، و0.95% للبيوت.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية قد وقع اتفاقية تعاون لربط خدمة المستشار العقاري مع منصة «عقارز»، أحد التطبيقات العقارية في السوق المحلية، الهادفة إلى تفعيل مشروع نظام الوساطة العقارية لتحسين تجربة الأسر السعودية للحصول على المسكن المناسب.