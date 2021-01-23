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مبابي لا يزال يفكر في مستقبله مع باريس سان جيرمان

Time منذ ساعة
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مبابي لا يزال يفكر في مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، أنه لم يحدد مصيره بعد مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وذلك بعد تسجيله هدفين في الفوز على مونبيلييه واحتفاظه بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

وعلق مبابي: "أتفاوض مع الفريق لإيجاد مشروع، أفكر في أنني إن وقعت عقدا جديدا فلكي أبقى في باريس سان جيرمان لفترة طويلة، أنا سعيد هنا. الجماهير والنادي ساعدوني كثيرا وسأكون دائما ممتنا لهم" .

واستطرد: "لكن علي التفكير في ما أرغب بفعله في السنوات القادمة وفي المكان الذي أتواجد فيه مستقبلا، نعم، هناك قرار يجب اتخاذه في أسرع وقت، لكني في طور التفكير"، مضيفًا:" إن كان لدي جواب حاليا فسأقوله، لا أريد أن أوقع عقدا وبعد عام أقول إني أرغب في الرحيل وإنني لا أرغب في التوقيع على هذا العقد. إن وقعت عقدا جديدا فلكي أبقى مع باريس سان جيرمان فترة طويلة".

ومن الجدير بالذكر، أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان صيف 2022 وهناك مفاوضات لتجديد عقده، كما أن الإدارة لا ترغب في طول المفاوضات وترغب في حسم الأمور مبكرا لتقرر مصير اللاعب.

Time واتساب
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
مبابي
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله ذا الوجه الكريه .. .. اذا هذا جمال ، فلا قبيح على وجه الارض ابداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مهند
كيف لنا ان نعرف هذا قبر من الصحابة المبشرين بالجنة جميع القبور ليس عليها اسماء. وكأنها مزالة سابقاً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها ويكفينا شر من به شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

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