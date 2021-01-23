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رودريغيز جاهز للمشاركة مع الاتحاد

Time منذ 40 دقيقة
Views 1578
رودريغيز جاهز للمشاركة مع الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أكدت التقارير الصحافية، اليوم السبت، على جاهزية اللاعب غاري رودريغيز ومشاركته في التدريبات الجماعية؛ حيث سيكون في مقدمة خيارات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لمواجهة الكلاسيكو أمام النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الأحد.

ويرغب الاتحاد في مواصلة الانتصارات والتمسك بمراكز المقدمة في الدوري، لكنه سيصطدم بطموح وإصرار النصر على الاستمرار في حصد النقاط للتقدم في سلم الترتيب.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الاتحاد يأتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق النصر المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
الكلاسيكو
رودريغيز
التدريبات الجماعية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله ذا الوجه الكريه .. .. اذا هذا جمال ، فلا قبيح على وجه الارض ابداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مهند
كيف لنا ان نعرف هذا قبر من الصحابة المبشرين بالجنة جميع القبور ليس عليها اسماء. وكأنها مزالة سابقاً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها ويكفينا شر من به شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

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