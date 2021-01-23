رودريغيز جاهز للمشاركة مع الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أكدت التقارير الصحافية، اليوم السبت، على جاهزية اللاعب غاري رودريغيز ومشاركته في التدريبات الجماعية؛ حيث سيكون في مقدمة خيارات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لمواجهة الكلاسيكو أمام النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الأحد.
ويرغب الاتحاد في مواصلة الانتصارات والتمسك بمراكز المقدمة في الدوري، لكنه سيصطدم بطموح وإصرار النصر على الاستمرار في حصد النقاط للتقدم في سلم الترتيب.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الاتحاد يأتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق النصر المركز السابع برصيد 20 نقطة.