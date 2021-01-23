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بالفيديو.. لحظة مطاردة “المرور السري” لمخالفين في الرياض ليلًا

Time منذ ساعة
Views 1946
بالفيديو.. لحظة مطاردة “المرور السري” لمخالفين في الرياض ليلًا

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، اليوم السبت، لحظة مطاردة “المرور السري” للمخالفين ليلًا في الرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية على حسابها في "تويتر"، عددًا من المهمات التي قام بها رجال المرور في الرياض، ومنها ضبط مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي وعدم ترك مسافة كافية بين مركبته والتي أمامه.

كما ضبطت دوريات المرور مخالف آخر بقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا.

ولاحظت الدوريات تجاوز سائق مركبة، السرعة بأكثر من 30 إلى 40 كلم/ساعة، بالإضافة إلى تظليل المركبة برجة تحجب الرؤية.

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الرياض
المرور
مطاردة
مخالفين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله ذا الوجه الكريه .. .. اذا هذا جمال ، فلا قبيح على وجه الارض ابداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مهند
كيف لنا ان نعرف هذا قبر من الصحابة المبشرين بالجنة جميع القبور ليس عليها اسماء. وكأنها مزالة سابقاً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها ويكفينا شر من به شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

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