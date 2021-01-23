بالفيديو..الفراج يحسم الجدل بخصوص أزمة عودة بلعمري للمملكة

نواف السالم (صدى):
على خلفية أزمة اللاعب جمال بلعمري، وانتقاله من نادي الشباب إلى ليون الفرنسي ، وإذا كان سيعود للمملكة عبر بوابة النادي الأهلي، كشف الإعلامي وليد الفراج عن تعليق الجهات المختصة بشأن ذلك الأمر.
وقال الفراج، إنه استفسر من الجهات المختصة وأفادوا بأنه لا يوجد حالياً ما يمنع إنتقال أي لاعب من نادي إلى آخر طالما الأمر سيتم بشكل قانوني، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم كانا قد أصدرا قراراً وسط عاصفة كورونا منذ فترة بمنع انتقال اللاعبين من نادي لآخر خلال الموسم الحالي.
وأوضح أن القرار السابق بمنع الانتقال ، قد صدر في فترة كورونا الصعبة، لحماية الأندية وصفوفها عندما رفض عدد من اللاعبين التجديد لأنديتهم.
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