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بالفيديو..نصائح الحبيب لخلق مناعة داخلية ضد "الابتزاز العاطفي"

Time منذ ساعة
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بالفيديو..نصائح الحبيب لخلق مناعة داخلية ضد "الابتزاز العاطفي"

الرياض (صدى):
أكد البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، أن الأم التي لا تعرف كيف تدير طفلها قد يبتزها الطفل، والأم أيضًا قد تبتز أبنائها عاطفيا.

وقال الحبيب: " بر الوالدين ف المجتمعات الجاهلة قد يستخدم للابتزاز العاطفي للأولاد "،مؤكدا أنه يجب خلق مناعة ضد الابتزاز العاطفي.

وعن كيفية خلق تلك المناعة قال الحبيب: " الإنسان في طفولته يكون مركز تحكمه خارجي لانه يكون مبرمج ومصدر معرفته من والديه فقط، لكن من فترة 1 عامًا يبدأ مركز تحكمه داخلي ".

وأوضح الحبيب، أن المقصود بمركز التحكم الخارجي، هو كل ما يتلقنه الطفل من والديه، ومركز التحكم الداخلي يكون باستدعاء ما تعلمه الإنسان في طفولته مسبقا.

وأشار الحبيب إلى أن الطفل من عمر 8 سنوات لـ 12 سنة، يكون مركز تحكمه خارجي، إذا سألته عن أي شيء ينظر لوالديه، لأنه يكون مبرمجًا على ذلك.

وأضاف: " من بعد عمر الـ 12 يصبح مركز تحكم الإنسان داخلي باستدعاء ما تلقاه في عمر الـ 8 سنوات، مثال: " طفل يشاهد التلفاز ويرى والده يصف مسؤول ما بأنه حرامي، فيبدأ يتعلم كل ما شاف مسؤول يقول هذا حرامي " .

وشدد الحبيب على أن الفترة من عمر 8 سنوات لـ 12 هي الفترة الأساسية في تربية الأطفال.

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الرياض

أحدث التعليقات

abdul
" وأكد وزير الخارجية أن شرط المملكة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. " بخ بخ. موقف عروبي، إسلامي . والدول التي وقّعت اتفاقية السلام والتطبيع مع إسرائيل كانت تخدم كوشنر وحموه ترامپ ليجعلوا له رصيدا في حملته الإنتخابية. كوشنر راح....ترامپو راح... وصفعة القرن راحت... وشراشف ومناشف وبطانيات فنادقهم سُرقت من قبل زبائنهم الصهاينة. والمتصهينون العربان تورّطوا . سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ ،سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ .
واضح*** وصريح***
إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
سي
حسبي الله ونعم الوكيل لو اجنبي مافصوله كلهم سعوديين ماعمري سمعت عن اجانب مفصولين ووزاره العمل الفاشله ماراح تسوي شي لهم وجودها مثل عدمها
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه،، ماشاء الله ؟؟والشيول الأول،هذاك خلف الكواليس،وبدون فلاشات..
واضح*** وصريح***
كلام جميل وروعة،، صفقوا لها،

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