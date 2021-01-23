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بالفيديو.. شرط المملكة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل

Time منذ 12 دقيقة
Views 1383
بالفيديو.. شرط المملكة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل

الرياض (صدى):
علق وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على توقيع بعض الدول العربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وقال ابن فرحان: " نأمل أن يكون لتلك الاتفاقات، أثر إيجابي في النهاية هي قرار سيادي ونأمل أن تحقق ما نهدف إليه جميعا ".

وأكد وزير الخارجية أن شرط المملكة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: " موعد توقيع اتفاق السلام بين المملكة وإسرائيل مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية " .

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المملكة

أحدث التعليقات

abdul
ايها البروف. عدم تحديدك مصدر الدراسة او البلد عن ال٩٠% كأنك تمد أصابع الإتهام للعائلات والأسر داخل المملكة، وهذا لا اظنه صحيح . حبذا لو تعطي معلومات واحصائات أدق عن التحرش في المجتمع السعودي، او على الأقل توضّح ان الدراسة أعلاه ليست من السعودية بل من امركا او بريطانية او ما شابهها، وذالك أضعف الإيمان منك. وانا هنا اريد فقط ان يوضح الدكتور عن مصدر الدراسة، لا لأُشيطن المجتمع الامركي او الغربي، او ألبِّس ثوب الوقار والتقوى للمجتمع السعودي. كل مجتمع له صالحين وطالحين، ولكن طبعا النسب تختلف بين مجتمع وآخر .
abdul
اللّهِ*
أبو كنان
أحب الأجواء الباردة، والدفء في الصقيع والأمطار له شعور راااائع! البرد يبعث الجسم للنشاط والحر يبعث إلى الخمول
abdul
خبر في خدمة التطبيع والتصهين. هناك مسابقة لملكات الجمال العالمية. فلتجرب حظها هناك اذا كانت كما تدّعون . سُبْحَانَ اللّهِِِ العَظيمِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
د محمد ماجد بخش
ترتبط أدوات القياس من خلال ربط الثقل بالوحدة الممثلة للفراغ العددي الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لوحدة العنصر الذرية واحدة العنصر المغناطيسية المحوريتان المتكافئتان المنتظمتان

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