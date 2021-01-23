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بالفيديو..عمرو موسى يروي كيف أثر " النصب " على القذافي

Time منذ 7 ساعات
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بالفيديو..عمرو موسى يروي كيف أثر " النصب " على القذافي

القاهرة (صدى):
كشف أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، السبب وراء عدم دفع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حصة بلاده من ميزانية جامعة الدول العربية .

وقال موسى: " القذافي امتنع عن دفع هذه الحصة لمدة سنوات حتى بلغت 23 مليون دولار، لأنه كان حريصاً على الأموال نظراً لتعرضه للنصب من عدة أشخاص في سنواته الأولى في الحكم لذا كان يحرص في إعطاء المال لأي جهة ".

وأشار إلى أن القذافي قام بعدما أقنعه بالدفع، بالتوقيع على أمر دفع حصتهم للجامعة بقلم لونه أخضر، حيث كانت لديه “شيفرة” خاصة ، وكان لون كل قلم يستخدمه بمثابة شيفرة لمساعديه.

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مصر
ليبيا
جامعة الدول العربية

أحدث التعليقات

ابو ريان
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
نجاة محمد
دا اللي سافر عشان يتلقي العلاج
نجاة محمد
اللي يلعب زين هو اللي راح يفوز و الدوري نوة في اولة باقي 15 جولة
نجاة محمد
كنتي اجمل قبل عمليات التجميل
نجاة محمد
ربنا يرحم جميع اموات المسلمين

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