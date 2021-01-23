الأعداد السابقة للصحيفة

تشديد الإجراءات الاحترازية في دبي

Time منذ 8 ساعات
Views 2932
تشديد الإجراءات الاحترازية في دبي

أبوظبي (صدى):
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تشديد بموجبها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات اقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس، والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير.

إضافة إلى إلزام جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم، و4 لمقاهي الشيشة.

Time واتساب
دبي
الإمارات
كورونا

أحدث التعليقات

ابو ريان
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
نجاة محمد
دا اللي سافر عشان يتلقي العلاج
نجاة محمد
اللي يلعب زين هو اللي راح يفوز و الدوري نوة في اولة باقي 15 جولة
نجاة محمد
كنتي اجمل قبل عمليات التجميل
نجاة محمد
ربنا يرحم جميع اموات المسلمين

أخر الأخبار

"النمر" يحذر من خرافة العلاج بالكي ومخاطره على المرضى
"النمر" يحذر من خرافة العلاج بالكي ومخاطره على المرضى
Time منذ 23 دقيقة Views 1405
وظائف شاغرة في بنك الجزيرة
وظائف شاغرة في بنك الجزيرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1445
ريم عبدالله تتعرض لهجوم قاسٍ من متابعة: الله يحرق قلبك
ريم عبدالله تتعرض لهجوم قاسٍ من متابعة: الله يحرق قلبك
Time منذ 33 دقيقة Views 601
هنا يرقد المبشرون بالجنة.. بقيع الغرقد بالمدينة المنورة
هنا يرقد المبشرون بالجنة.. بقيع الغرقد بالمدينة المنورة
Time منذ 38 دقيقة Views 566
مدافع تونسي على رادار الأهلي
مدافع تونسي على رادار الأهلي
Time منذ 41 دقيقة Views 1502
أم تقتل أطفالها الخمسة وتنتحر بسبب هجر زوجها لها!
أم تقتل أطفالها الخمسة وتنتحر بسبب هجر زوجها لها!
Time منذ 51 دقيقة Views 425
عربيان متهمان بسرقة بيانات أمريكية حساسة
عربيان متهمان بسرقة بيانات أمريكية حساسة
Time منذ 58 دقيقة Views 1640
بالفيديو..الفراج يحسم الجدل بخصوص أزمة عودة بلعمري للمملكة
بالفيديو..الفراج يحسم الجدل بخصوص أزمة عودة بلعمري للمملكة
Time منذ ساعة Views 1738
طفلة تخطف الأنظار بخصلتها البيضاء
طفلة تخطف الأنظار بخصلتها البيضاء
Time منذ ساعة Views 461
إعدام 140 ألف دجاجة في محافظة واحدة بسبب الإنفلوزا
إعدام 140 ألف دجاجة في محافظة واحدة بسبب الإنفلوزا
Time منذ ساعة Views 600