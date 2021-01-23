تشديد الإجراءات الاحترازية في دبي

أبوظبي (صدى):
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تشديد بموجبها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتضمنت القرارات اقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس، والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير.
إضافة إلى إلزام جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم، و4 لمقاهي الشيشة.