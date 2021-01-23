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بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة

علي القحطاني (صدى):
تصدر وسم "وسم مشهور بالسناب يستهزء بمعاق " خلال الساعات الماضية موقع تويتر في المملكة بعدما قام أحد مشاهير التطبيق بنشر مقطع فيديو عن شخص من ذوي الإعاقة.

وظهر "عبدالله مشايخ" وهو يتحدث مع رجل فقد قدميه مستعرضا قوة إرادة الأخير في العمل، مختتما الفيديو بدعوة الشباب للعمل وعدم الاستسلام للصعوبات التي تواجههم.

وأثار تداول هذا الفيديو الكثير من الجدل ما بين مؤيد له ومعارض، حيث اعتبر البعض أن "مشايخ" يستهزأ بذوي الإعاقة إلا أن آخرين دافعوا عنه مؤكدين أن المشهور لا يقصد من نشر الفيديو الاستهزاء، فيما أكد آخرون أنه كان من الأفضل على مصور المقطع أن يتحدث مع ذوي الإعاقة بشكل أفضل.

وفي نفس السياق، علق عبدالله مشايخ على ردود أفعال المغردين إزاء المقطع الذي تم تداوله بشأنه، أنه صور المقطع بحسن نية وليس كما يدعي البعض بأنه يهدف للاستهزاء بذوي الإعاقة.

وأشار، خلال حديثه لقناة "الرسالة" أنه تفاجئ بانتشار وسم بشأن المقطع الذي صوره، مقدماً اعتذاره لكل من فهم ما يقصد بشكل خاطئ

Time واتساب
تويتر
المملكة
وسم
مشهور بالسناب يستهزء بمعاق
عبدالله مشايخ

أحدث التعليقات

abdul
ايها البروف. عدم تحديدك مصدر الدراسة او البلد عن ال٩٠% كأنك تمد أصابع الإتهام للعائلات والأسر داخل المملكة، وهذا لا اظنه صحيح . حبذا لو تعطي معلومات واحصائات أدق عن التحرش في المجتمع السعودي، او على الأقل توضّح ان الدراسة أعلاه ليست من السعودية بل من امركا او بريطانية او ما شابهها، وذالك أضعف الإيمان منك. وانا هنا اريد فقط ان يوضح الدكتور عن مصدر الدراسة، لا لأُشيطن المجتمع الامركي او الغربي، او ألبِّس ثوب الوقار والتقوى للمجتمع السعودي. كل مجتمع له صالحين وطالحين، ولكن طبعا النسب تختلف بين مجتمع وآخر .
abdul
اللّهِ*
أبو كنان
أحب الأجواء الباردة، والدفء في الصقيع والأمطار له شعور راااائع! البرد يبعث الجسم للنشاط والحر يبعث إلى الخمول
abdul
خبر في خدمة التطبيع والتصهين. هناك مسابقة لملكات الجمال العالمية. فلتجرب حظها هناك اذا كانت كما تدّعون . سُبْحَانَ اللّهِِِ العَظيمِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
د محمد ماجد بخش
ترتبط أدوات القياس من خلال ربط الثقل بالوحدة الممثلة للفراغ العددي الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لوحدة العنصر الذرية واحدة العنصر المغناطيسية المحوريتان المتكافئتان المنتظمتان

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