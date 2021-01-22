الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..عمرو موسى يروي كيف أثر " النصب " على القذافي

Time منذ ساعة
Views 1934
بالفيديو..عمرو موسى يروي كيف أثر " النصب " على القذافي

القاهرة (صدى):
كشف أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، السبب وراء عدم دفع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حصة بلاده من ميزانية جامعة الدول العربية .

وقال موسى: " القذافي امتنع عن دفع هذه الحصة لمدة سنوات حتى بلغت 23 مليون دولار، لأنه كان حريصاً على الأموال نظراً لتعرضه للنصب من عدة أشخاص في سنواته الأولى في الحكم لذا كان يحرص في إعطاء المال لأي جهة ".

وأشار إلى أن القذافي قام بعدما أقنعه بالدفع، بالتوقيع على أمر دفع حصتهم للجامعة بقلم لونه أخضر، حيث كانت لديه “شيفرة” خاصة ، وكان لون كل قلم يستخدمه بمثابة شيفرة لمساعديه.

Time واتساب
مصر

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تجارب العلوم التي بنيت عليها النظرية الذرية الحديثة مبالغ في فهمها الموجه وتبدو بحاجة إلى إعادة النظر والتصحيح لكن السواد الأعظم يخاف ويهاب زوال سلطة الدرجة وزوال شرف التبوء
د محمد ماجد بخش
لا يوجد إلكترون يحمل شحنة في غير خارج الذرة وعند تمثيله الذرة فهو يمثل وحدتها الثقالية بدلالة درجة التأثير العددية المقابلة لدرجة ثقل وحدة الكتلة
د محمد ماجد بخش
الثقالة العددية الفراغية المحورية المشتركة مبعثها ومنشأها ومفادها ومردها وحدة كتلة المجموع الثقالية في الوحدة الفراغية الممثلة للدرجتين الثقالية والمغناطيسية
د محمد ماجد بخش
لا توجد وحدة طاقة أو وحدة كتلة ثابتة ممثلة لذرة العنصر بخلاف وحدة الثقالة الفراغية المحورية المكافئة الممثلة المشتركة
د محمد ماجد بخش
الاتجاهات المغناطيسية حول ذرة العنصر الممثلة هي درجة فراغية محورية تمثل لتكافؤ التمثيل للثقالة الكلية حول مركز ذري ممثل ينوب عن وحدات الكتلة الممثلة لمحيطه ودرجة ثبات الوحدة بتمثيل وحدات ثقالة العنصر الممثل المكافئة لعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة كتلته الفراغية العددية

أخر الأخبار

بالصور..شابة 19 عامًا تصنف كأجمل فتاة في العالم
بالصور..شابة 19 عامًا تصنف كأجمل فتاة في العالم
Time منذ 13 دقيقة Views 182
عبدالكريم الحمد : الهلال والاتحاد هو الكلاسيكو الوحيد في السعودية
عبدالكريم الحمد : الهلال والاتحاد هو الكلاسيكو الوحيد في السعودية
Time منذ 24 دقيقة Views 190
محمد عواد : ما يحدث في النصر الآن هو الطبيعي وغير الطبيعي ما كان يحدث سابقا
محمد عواد : ما يحدث في النصر الآن هو الطبيعي وغير الطبيعي ما كان يحدث سابقا
Time منذ 25 دقيقة Views 225
بالفيديو..الكشف عن الحالة الصحية للمعلم المتوفى أمام طلابة عبر "مدرستي "
بالفيديو..الكشف عن الحالة الصحية للمعلم المتوفى أمام طلابة عبر "مدرستي "
Time منذ 29 دقيقة Views 1726
لاعب الهلال السابق كارلوس إدواردو يتوج بالسوبر الإماراتي مع فريقه الجديد
لاعب الهلال السابق كارلوس إدواردو يتوج بالسوبر الإماراتي مع فريقه الجديد
Time منذ ساعة Views 1959
بالفيديو..عمرو موسى يروي كيف أثر " النصب " على القذافي
بالفيديو..عمرو موسى يروي كيف أثر " النصب " على القذافي
Time منذ ساعة Views 1934
رجل يقتل ابنته بمساعدة زوجته
رجل يقتل ابنته بمساعدة زوجته
Time منذ ساعة Views 640
عبدالعزيز المريسل : هل كلام رازفان مع الحكام يستحق تدخل لجنة الانضباط
عبدالعزيز المريسل : هل كلام رازفان مع الحكام يستحق تدخل لجنة الانضباط
Time منذ ساعة Views 333
حديث عدنان جستنيه قبل مواجهة النصر والاتحاد
حديث عدنان جستنيه قبل مواجهة النصر والاتحاد
Time منذ ساعة Views 418
إبراهيم الزبيدي : الهلال كان يرغب بالثأر علينا بعد فوزنا عليه بـ 5
إبراهيم الزبيدي : الهلال كان يرغب بالثأر علينا بعد فوزنا عليه بـ 5
Time منذ ساعة Views 534