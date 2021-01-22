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نيوم تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل ولمن هم على رأس العمل

Time منذ ساعة
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نيوم تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل ولمن هم على رأس العمل

الرياض (صدى):
أعلنت شركة نيوم اليوم عن إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مجال التقنية ( عن بعد ) للباحثين عن عمل والذين على رأس العمل من شباب وشابات المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وأوضحت شركة " نيوم " على موقع المسؤولية الاجتماعية التابع لها أن هذه الدورات الرقمية تأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات، وتهدف إلى تحقيق التطور والنجاح للعاملين في مختلف القطاعات، وللباحثين عن فرص عمل ، كما أنها تأتي ضمن برنامج "مهارات المستقبل" لتنمية وتطوير المهارات الرقمية لأبناء المجتمع المحلي بهدف تجهيزهم بجميع الأدوات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضافت شركة " نيوم" أن شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل والذين هم على رأس العمل في هذه المسارات تتطلب بأن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى للجنسين ، وأن يكون المتقدم إما منقطعا عن العمل أو خريجا أو أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية بمستوى تعليمي لا يقل عن الدبلوم فأعلى، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، داعيةً الراغبين للانضمام لهذه البرامج الدخول على الرابط التالي :- هنا, للاطلاع على الشروط كاملة وتعبئة البيانات وإكمال متطلبات التسجيل.

وذكرت الشركة على موقعها : يكون تقديم البرنامج من خلال دورات تدريبية متخصصة تُدرِّب المشاركين على المهارات الرقمية والقدرة على التواصل الفعال والتخطيط الإستراتيجي ودعم فرصهم بالتوظيف مع القطاع العام أو الخاص بالإضافة إلى مسارات متخصصة بمن هم على رأس العمل ، مشيرة إلى أن التدريب الإلكتروني هو أحد برامج مبادرة مهارات المستقبل الذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للمستفيدين من خلال تدريبهم عن بعد ، حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية ، وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح.

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نيوم

أحدث التعليقات

ابو منى
الله يقويك وشي نفتخر به.
ابو منى
قال ايه جمال عارف والله ان اسمك مخالفك ماعندك الا الثرثرة مثل التيس اللي يمعمع بدون فائدة.
ع. س. ع
فكونا من الكذابين الدجالين التوافة المسمين مشاهير المشاهير هم ذوو الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة بعدهم في الشهرة هم من يحمي حدودنا من أبطالنا البواسل اما غيرهم كلام فاضي وتلميع مزيف
بلبل البحر
ترفض تعدد الزوجات وتعطي الشواذ الحرية في ممارسة شذوذهم.. سبحان الله كما قال الله تعالى عن أمثاله من الخبثاء: { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أي إن لوطًا ومن تبعه أناس يتنـزهون عما نفعله نحنُ من إتيان الرجال في الأدبار فجاءهم العقاب من الله : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}
كلام العقل
ماقاله الكابتن نايف هزازي حقيقه وجميع اللاعبين في الانديه عارفين هذا الشي حتى إعلام الغفله ابو ريالين عارفين لاكن جماهير الفرق الأخرى مضحوك عليها من قبل إعلام ابو ريالين . والسلام ⚽⚽⚽⚽

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