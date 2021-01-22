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بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة

علي القحطاني (صدى):
تصدر وسم "وسم مشهور بالسناب يستهزء بمعاق " خلال الساعات الماضية موقع تويتر في المملكة بعدما قام أحد مشاهير التطبيق بنشر مقطع فيديو عن شخص من ذوي الإعاقة.

وظهر "عبدالله مشايخ" وهو يتحدث مع رجل فقد قدميه مستعرضا قوة إرادة الأخير في العمل، مختتما الفيديو بدعوة الشباب للعمل وعدم الاستسلام للصعوبات التي تواجههم.

وأثار تداول هذا الفيديو الكثير من الجدل ما بين مؤيد له ومعارض، حيث اعتبر البعض أن "مشايخ" يستهزأ بذوي الإعاقة إلا أن آخرين دافعوا عنه مؤكدين أن المشهور لا يقصد من نشر الفيديو الاستهزاء، فيما أكد آخرون أنه كان من الأفضل على مصور المقطع أن يتحدث مع ذوي الإعاقة بشكل أفضل.

وفي نفس السياق، علق عبدالله مشايخ على ردود أفعال المغردين إزاء المقطع الذي تم تداوله بشأنه، أنه صور المقطع بحسن نية وليس كما يدعي البعض بأنه يهدف للاستهزاء بذوي الإعاقة.

وأشار، خلال حديثه لقناة "الرسالة" أنه تفاجئ بانتشار وسم بشأن المقطع الذي صوره، مقدماً اعتذاره لكل من فهم ما يقصد بشكل خاطئ

Time واتساب
تويتر
المملكة
وسم
مشهور بالسناب يستهزء بمعاق
عبدالله مشايخ

أحدث التعليقات

ابو منى
الله يقويك وشي نفتخر به.
ابو منى
قال ايه جمال عارف والله ان اسمك مخالفك ماعندك الا الثرثرة مثل التيس اللي يمعمع بدون فائدة.
ع. س. ع
فكونا من الكذابين الدجالين التوافة المسمين مشاهير المشاهير هم ذوو الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة بعدهم في الشهرة هم من يحمي حدودنا من أبطالنا البواسل اما غيرهم كلام فاضي وتلميع مزيف
بلبل البحر
ترفض تعدد الزوجات وتعطي الشواذ الحرية في ممارسة شذوذهم.. سبحان الله كما قال الله تعالى عن أمثاله من الخبثاء: { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أي إن لوطًا ومن تبعه أناس يتنـزهون عما نفعله نحنُ من إتيان الرجال في الأدبار فجاءهم العقاب من الله : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}
كلام العقل
ماقاله الكابتن نايف هزازي حقيقه وجميع اللاعبين في الانديه عارفين هذا الشي حتى إعلام الغفله ابو ريالين عارفين لاكن جماهير الفرق الأخرى مضحوك عليها من قبل إعلام ابو ريالين . والسلام ⚽⚽⚽⚽

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