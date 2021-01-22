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بالفيديو.. الإطاحة ب 6 وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات لسرقتها

Time منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. الإطاحة ب 6 وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات لسرقتها

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من ضبط ستة وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين وهم من الجنسية السورية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأشارت شرطة الرياض إلى أن المتهمين ارتكبوا عدداً من الجرائم، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات.

وأكد الكريديس أنه قد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب
شرطة الرياض
وافدين
الجنسية السورية
مقار الشركات

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ، الحي الذي لا يموت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طب ساكت ، ولا نفس ..
ع. س. ع
يسيرون على نهجة ويسحبون على منتخب بلادهم اللي ما فية خير لأهلة ما فية خير للغريب لا والله لا يسيرون على نهجك يا بكاية
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطيرون كقيهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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