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بالفيديو.. وزير الخارجية: العلاقات مع قطر عادت لشكلها الطبيعي.. وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام

Time منذ 45 دقيقة
Views 1351
بالفيديو.. وزير الخارجية: العلاقات مع قطر عادت لشكلها الطبيعي.. وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام

ماجد القزيز (صدى):
أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان أن قمة العلا تمثل قاعدة قوية للعمل العربي والخليجي المشترك وجميع الدول متفقة على أهمية المصالحة .

وأضاف وزير الخارجية في مقابلة لقناة العربية أن العلاقات عادت إلى شكلها الطبيعي مع قطر وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن اتفاق الرياض عنصر مهم جدا لتحقيق تقدم في الملف اليمني ووقف إطلاق النار وملتزمون بالوصول إلى حل سياسي رغم ماترتكبه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أعمال إرهابية يومية .

وتابع وزير الخارجية: "علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة مؤسسات وهناك تشاور وتنسيق كبير بين البلدين ومتفائل بتولي بايدن البيت الأبيض",مضيفا أن دعوات إيران للحوار تهدف إلى التسويف والمماطلة .

 

 

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إيران
قطر
سفارة المملكة
وزير الخارجية
بايدن
الأمير فيصل بن فرحان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ، الحي الذي لا يموت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طب ساكت ، ولا نفس ..
ع. س. ع
يسيرون على نهجة ويسحبون على منتخب بلادهم اللي ما فية خير لأهلة ما فية خير للغريب لا والله لا يسيرون على نهجك يا بكاية
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطيرون كقيهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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