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بالفيديو .. مختص يوجه 3 نصائح لمن تعرض للنصب والاحتيال عند شراء المنتجات إلكترونياً

Time منذ 26 دقيقة
Views 1357
بالفيديو .. مختص يوجه 3 نصائح لمن تعرض للنصب والاحتيال عند شراء المنتجات إلكترونياً

عادل الحربي (صدى):
وجه أكاديمي مهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، 3 نصائح لمن اكتشف أن المنتجات التي قام بشرائها من خلال بطاقة شرائية إلكترونية مقلدة أو أنها مغشوشة أو تم سحب مبلغ مالي منه دون علمه.

وأكد أنه طالما تمت هذه العمليات ببطاقة شرائية إلكترونية فأنه يحق للمرء في هذه الحالة أن يذهب إلى البنك ويبلغه بما تعرض له وسيقوم البنك في هذه الحالة باستعادة هذه الأموال.

وأضاف أن الحل الآخر يكون برفع شكوى إلى البنك المركزي أو التواصل مع شركة فيزا نفسها، مؤكداً أن الشركة تخصص موقعا لمعالجة المشكلات المرتبطة بعمليات النصب والاحتيال.

 

Time واتساب
البنك المركزي
منتجات
فيزا
المتجر الإلكتروني

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ، الحي الذي لا يموت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طب ساكت ، ولا نفس ..
ع. س. ع
يسيرون على نهجة ويسحبون على منتخب بلادهم اللي ما فية خير لأهلة ما فية خير للغريب لا والله لا يسيرون على نهجك يا بكاية
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطيرون كقيهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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