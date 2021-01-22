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شاهد.. مواطن متقاعد يقوم بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين متخفياً بـ "زي كاجوال"

Time منذ 52 دقيقة
Views 2258
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شاهد.. مواطن متقاعد يقوم بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين متخفياً بـ "زي كاجوال"

علي القحطاني (صدى):
قام مواطن متقاعد بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين في العمل للاطمئنان عليهم وإخماد نار الشوق لرؤياهم، متخفياً في زي

كاجوال وراكباً دراجة هوائية، ليوثق ردة فعلهم لحظة قدومه إليهم.

وأوضح هشام الجاسر، مدير إدارة الفعاليات في إحدى شركات الاتصالات سابقًا، والذي تقاعد مبكراً، إنه قرر زيارة زملائه السابقين في شركته بمدينة الرياض لشوقه إليهم وحنينه إلى مقر عمله السابق.

وأضاف أنه استخلص من هذه الزيارة أن حب الناس نعمة عظيمة، وأن العمل ينتهي، ولكن العلاقات الطيبة والمودة تبقى مستمرة.

وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن ردود فعل عفوية لزملائه السابقين، حيث اندهش أغلبهم لرؤيته ولم يستطيعوا التعرف عليه لأول وهلة، نظرًا لهيئته المختلفة التي تخفّى فيها، فيما غلبت السعادة الغامرة والمشاعر الدافئة لقاء هشام وزملائه.

Time واتساب
شركات الاتصالات
دراجة هوائية
زيارة مفاجئة
زي كاجوال

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ، الحي الذي لا يموت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طب ساكت ، ولا نفس ..
ع. س. ع
يسيرون على نهجة ويسحبون على منتخب بلادهم اللي ما فية خير لأهلة ما فية خير للغريب لا والله لا يسيرون على نهجك يا بكاية
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطيرون كقيهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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