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رازفان يجتمع بـ اللاعبين قبل مواجهة الفيصلي

Time منذ 37 دقيقة
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رازفان يجتمع بـ اللاعبين قبل مواجهة الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
دعى الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال اللاعبين بمواصلة الانتصارات والتمسك بصدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الدور الأول للمسابقة عندما يحل فريقه ضيفاً على الفيصلي الإثنين المقبل.

اجتمع المدرب الروماني باللاعبين ، الجمعة، قبل بدء التدريبات استعداداً للمواجهة المقبلة، بعد راحة 24 ساعة منحها الجهاز الفني لللاعبين عقب الفوز على التعاون دورياً.

وتركزت الحصة التدريبية التي حضرها فهد بن نافل رئيس النادي على الجوانب الفنية والبدنية لرفع معدلات اللياقة، وفرض رازفان على اللاعبين تطبيقات تكتيكية أعقبها مناورة فنية قسم فيها الفريق إلى مجموعتين لتنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية داخل الملعب.

ويخطط الهلال في الابتعاد بالصدارة عندما يحل ضيفاً على الفيصلي الإثنين، لحساب الجولة الخامسة عشر لدوري المحترفين، والتي تمثل ختام مباريات الدور الأول للمسابقة.

 

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الهلال
التعاون
الفيصلي
رازفان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ، الحي الذي لا يموت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طب ساكت ، ولا نفس ..
ع. س. ع
يسيرون على نهجة ويسحبون على منتخب بلادهم اللي ما فية خير لأهلة ما فية خير للغريب لا والله لا يسيرون على نهجك يا بكاية
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطيرون كقيهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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