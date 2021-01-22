الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. الأرصاد تحذر من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء

Time منذ ساعة
Views 2528
Comment 2
بالفيديو .. الأرصاد تحذر من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء

عادل الحربي (صدى):
أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، أن القريات سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة، كما سجلت تبوك وطريف درجات حرارة منخفضة.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"، أن المملكة تعيش حالياً ذروة الشتاء، متوقعا أن تشهد المملكة منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي.

كما توقع استمرار تساقط الثلوج، مضيفا أن درجات الحرارة دون الصفر المئوي قد تتسبب في تكون الصقيع عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرق السريعة والنباتات، وزجاج السيارات.

وأشار إلى أن الصقيع يعرف بـ"القاتل الأسود" لكون يتسبب في صعوبة التحكم في السيارة على الطرقات مما قد يسفر عن وقوع حوادث، مشدداً على الجميع بتوخي الحيطة والحذر خلال الأجواء الباردة.

 

Time واتساب
تبوك
المملكة
القريات
طريف
القطب الشمالي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ، الحي الذي لا يموت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طب ساكت ، ولا نفس ..
ع. س. ع
يسيرون على نهجة ويسحبون على منتخب بلادهم اللي ما فية خير لأهلة ما فية خير للغريب لا والله لا يسيرون على نهجك يا بكاية
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطيرون كقيهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

أخر الأخبار

بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة
بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1220
بالفيديو.. الإطاحة ب 6 وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات لسرقتها
بالفيديو.. الإطاحة ب 6 وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات لسرقتها
Time منذ 10 دقائق Views 1220
بالفيديو .. مختص يوجه 3 نصائح لمن تعرض للنصب والاحتيال عند شراء المنتجات إلكترونياً
بالفيديو .. مختص يوجه 3 نصائح لمن تعرض للنصب والاحتيال عند شراء المنتجات إلكترونياً
Time منذ 25 دقيقة Views 1354
رازفان يجتمع بـ اللاعبين قبل مواجهة الفيصلي
رازفان يجتمع بـ اللاعبين قبل مواجهة الفيصلي
Time منذ 37 دقيقة Views 1530
بالفيديو.. وزير الخارجية: العلاقات مع قطر عادت لشكلها الطبيعي.. وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام
بالفيديو.. وزير الخارجية: العلاقات مع قطر عادت لشكلها الطبيعي.. وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام
Time منذ 44 دقيقة Views 1346
شاهد.. مواطن متقاعد يقوم بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين متخفياً بـ "زي كاجوال"
شاهد.. مواطن متقاعد يقوم بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين متخفياً بـ "زي كاجوال"
Time منذ 52 دقيقة Views 2247
درجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة
درجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة
Time منذ 58 دقيقة Views 1677
أهم شيء عندها الاتيكيت
أهم شيء عندها الاتيكيت
Time منذ ساعة Views 394
ماجد عبدالله يتحدث عن اصابته عام 1417 هـ
ماجد عبدالله يتحدث عن اصابته عام 1417 هـ
Time منذ ساعة Views 327
السواق ماهمه أحد
السواق ماهمه أحد
Time منذ ساعة Views 330