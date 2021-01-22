حمد الله يثير الجدل بعد ظهوره في أولمبيك آسفي المغربي

ماجد محمد (صدى):
آثار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر الجدل بعد ظهوره في نادي أولمبيك آسفي المغربي، اليوم الجمعة.
وأوضحت تقارير مغربية، أن مهاجم النصر تواجد في مقر آسفي، من أجل إلقاء محاضرة على اللاعبين الشباب، تحدث خلالها بشأن مسيرته الرياضية الطويلة مع كرة القدم، كما تطرق إلى أسرار نجاحه، أملًا في أن يسير الصغار على دربه، يومًا ما.
يشار إلى أن النصر لديه 17 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمحترفين.