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حمد الله يثير الجدل بعد ظهوره في أولمبيك آسفي المغربي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1771
حمد الله يثير الجدل بعد ظهوره في أولمبيك آسفي المغربي

ماجد محمد (صدى):
آثار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر الجدل بعد ظهوره في نادي أولمبيك آسفي المغربي، اليوم الجمعة.

وأوضحت تقارير مغربية، أن مهاجم النصر تواجد في مقر آسفي، من أجل إلقاء محاضرة على اللاعبين الشباب، تحدث خلالها بشأن مسيرته الرياضية الطويلة مع كرة القدم، كما تطرق إلى أسرار نجاحه، أملًا في أن يسير الصغار على دربه، يومًا ما.

يشار إلى أن النصر لديه 17 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمحترفين.

 

Time واتساب
النصر
دوري المحترفين
أولمبيك آسفي
عبدالرازق حمد الله

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اوكييييه ...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يسمونه // كتم الانفااس ...
الفاتح
مع الاسف الشديد انك يروقي محسوب من المعلمين لانك لست رياضي بل مدرس لتعصب وعلمت الاجيال الكراهيه والتعصب واضنك لوتوليت مسولية في وزارة الرياضه فئول قرار منك هو شطب نادي النصر من الرياضه.لاكن اقول لك سيحترق قلبك وتموت وحقدك الدفين على التصرفي قلبك موتو بغيضكم النصرباقي رغم انوف مدرسي التعصب امثالك,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
يسلي نفسه عقب الصدمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني اضربك والا ماتصير صديقي ....؟؟ .. مابلاااش ...

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