جمال عارف : الاتحاد سيفقد حقه أمام النصر

طلال الغامدي (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، جمال عارف، إن نادي الاتحاد في مباراته أمام النصر سيفقد حقه في اللعب على أرضه.
وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن ذلك ليس المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة في المواسم الأخيرة الذي يفقد الاتحاد خلالها هذا الحق.
وتساءل الإعلامي عن سبب فرض رابطة دوري المحترفين من خلال لجنة المسابقات نقل المباراة إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض على أن تلعب مباراة الرد في جدة .
يذكر أن لجنة المسابقات قررت تقديم موعد مباراة الاتحاد والنصر إلى يوم الأحد المقبل بدلاً من الاثنين، وإقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة بدلاً من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.