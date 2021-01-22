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جمال عارف : الاتحاد سيفقد حقه أمام النصر

Time منذ ساعة
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جمال عارف : الاتحاد سيفقد حقه أمام النصر

طلال الغامدي (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، جمال عارف، إن نادي الاتحاد في مباراته أمام النصر سيفقد حقه في اللعب على أرضه.

وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن ذلك ليس المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة في المواسم الأخيرة الذي يفقد الاتحاد خلالها هذا الحق.

وتساءل الإعلامي عن سبب فرض رابطة دوري المحترفين من خلال لجنة المسابقات نقل المباراة إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض على أن تلعب مباراة الرد في جدة .

يذكر أن لجنة المسابقات قررت تقديم موعد مباراة الاتحاد والنصر إلى يوم الأحد المقبل بدلاً من الاثنين، وإقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة بدلاً من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اوكييييه ...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يسمونه // كتم الانفااس ...
الفاتح
مع الاسف الشديد انك يروقي محسوب من المعلمين لانك لست رياضي بل مدرس لتعصب وعلمت الاجيال الكراهيه والتعصب واضنك لوتوليت مسولية في وزارة الرياضه فئول قرار منك هو شطب نادي النصر من الرياضه.لاكن اقول لك سيحترق قلبك وتموت وحقدك الدفين على التصرفي قلبك موتو بغيضكم النصرباقي رغم انوف مدرسي التعصب امثالك,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
يسلي نفسه عقب الصدمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني اضربك والا ماتصير صديقي ....؟؟ .. مابلاااش ...

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