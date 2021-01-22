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الكشف عن موعد إجراء قرعة دوري الأبطال وكأس الاتحاد

Time منذ 18 دقيقة
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الكشف عن موعد إجراء قرعة دوري الأبطال وكأس الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو، مبينة أنه سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يناير 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيشارك في بطولتا دوري الأبطال والاتحاد الآسيوي عدد قياسي م الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021.

كما تم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32، وسيشارك في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 39 نادياً بدلا من 36 ناديًا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

Time واتساب
دوري أبطال آسيا
كأس الاتحاد
الاتحاد الآسيوي
كوالالمبور
قرعة دوري الأبطال

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههه يعني غالبية لاعبي النصر يلعبون بدون ان يدفعوا اللي عليهم لإنديتهم الاصلية و باقي يبون يتعاقدون
رااايق
هههههههههههههههه
أجواء الشمال
التوظيف وتوفير الوظائف اهم من مشاريع لاقيمة لها
رااايق
عاد طالع مين اللي يتكلم ***************** صدق لقالوا أذا جاء العيب من أهل العيب .................. * هع هع لاحول ولا قوة إلا بالله **
تابط شرا
نقاش عادي بس بعض الناس تحب تكبر المواضيع

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