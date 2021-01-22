الكشف عن موعد إجراء قرعة دوري الأبطال وكأس الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو، مبينة أنه سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يناير 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وسيشارك في بطولتا دوري الأبطال والاتحاد الآسيوي عدد قياسي م الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021.
كما تم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32، وسيشارك في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 39 نادياً بدلا من 36 ناديًا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.