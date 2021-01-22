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تويتر يعلق حساب خامئني بعد تهديده ترامب بالقتل

Time منذ 47 دقيقة
Views 1572
تويتر يعلق حساب خامئني بعد تهديده ترامب بالقتل

طهران (صدى):
قام موقع تويتر بحذف حساب المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة، بعد نشر حسابه صباح الجمعة صورة لاعب جولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أميركية مسيرة.

وقال خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل قاسم سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب"، دون أن يذكر ترامب الذي أمر بالضربة

وتضمن المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر قال فيها إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني.

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

وعلقت منصة التواصل الاجتماعي قائلة إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

 

Time واتساب
تويتر
إيران
خامنئي
ترامب
قاسم سليماني

أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههه
أجواء الشمال
التوظيف وتوفير الوظائف اهم من مشاريع لاقيمة لها
رااايق
عاد طالع مين اللي يتكلم ***************** صدق لقالوا أذا جاء العيب من أهل العيب .................. * هع هع لاحول ولا قوة إلا بالله **
تابط شرا
نقاش عادي بس بعض الناس تحب تكبر المواضيع
تابط شرا
اهلا وسهلا

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