الفتح يعلن رحيل ساشا

طلال الغامدي (صدى):
أنهى إدارة نادي الفتح اليوم الجمعة عقد الصربي ساشا يوفانوفيتش محترف الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد توصية من البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق، بحسب بيان النادي الشرقي.
وتخطط إدارة الفتح تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالعديد من الصفقات.
كان البلجيكي فيريرا قدم تقريراً فنياً يتضمن احتياجاته خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أسماء اللاعبين المحليين المبعدين، والأسماء المحلية التي يرغب في استقطابها خلال الميركاتو الشتوي.
يذكر أن الصربي ساشا شارك مع الفتح هذا الموسم في 7 مباريات من أصل 14 خاضها الفريق في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يحرز سوى هدف وحيد أمام الباطن، إضافة إلى صناعة آخر أمام النصر.