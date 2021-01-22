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الفتح يعلن رحيل ساشا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1562
الفتح يعلن رحيل ساشا

طلال الغامدي (صدى):
أنهى إدارة نادي الفتح اليوم الجمعة عقد الصربي ساشا يوفانوفيتش محترف الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد توصية من البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق، بحسب بيان النادي الشرقي.

وتخطط إدارة الفتح تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالعديد من الصفقات.

كان البلجيكي فيريرا قدم تقريراً فنياً يتضمن احتياجاته خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أسماء اللاعبين المحليين المبعدين، والأسماء المحلية التي يرغب في استقطابها خلال الميركاتو الشتوي.

يذكر أن الصربي ساشا شارك مع الفتح هذا الموسم في 7 مباريات من أصل 14 خاضها الفريق في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يحرز سوى هدف وحيد أمام الباطن، إضافة إلى صناعة آخر أمام النصر.

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النصر
الفتح
الانتقالات الشتوية
ساشا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اوكييييه ...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يسمونه // كتم الانفااس ...
الفاتح
مع الاسف الشديد انك يروقي محسوب من المعلمين لانك لست رياضي بل مدرس لتعصب وعلمت الاجيال الكراهيه والتعصب واضنك لوتوليت مسولية في وزارة الرياضه فئول قرار منك هو شطب نادي النصر من الرياضه.لاكن اقول لك سيحترق قلبك وتموت وحقدك الدفين على التصرفي قلبك موتو بغيضكم النصرباقي رغم انوف مدرسي التعصب امثالك,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
يسلي نفسه عقب الصدمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني اضربك والا ماتصير صديقي ....؟؟ .. مابلاااش ...

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