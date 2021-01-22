رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي

وكالات (صدى):
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه برشلونة بشأن عقوبة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف ميسي لمباراتين، بسبب طرده بشكل مباشر عقب اعتدائه بدون كرة على لاعب أتلتيك بيلباو، أسيير فيلاليبري في نهائي كأس السوبر الإسباني.
واستأنف نادي برشلونة لتخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة فقط، معتمدًا على أن نجمه ميسي لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق الكتالوني قبل هذه الواقعة.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لجنة المسابقات في اتحاد الكرة رفضت استئناف النادي الكتالوني رسميًا، وأقرت العقوبة على ميسي بالغياب عن الفريق لمباراتين.