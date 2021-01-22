الأعداد السابقة للصحيفة

رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي

Time منذ 7 دقائق
Views 1202
رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي

وكالات (صدى):
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه برشلونة بشأن عقوبة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف ميسي لمباراتين، بسبب طرده بشكل مباشر عقب اعتدائه بدون كرة على لاعب أتلتيك بيلباو، أسيير فيلاليبري في نهائي كأس السوبر الإسباني.

واستأنف نادي برشلونة لتخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة فقط، معتمدًا على أن نجمه ميسي لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق الكتالوني قبل هذه الواقعة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لجنة المسابقات في اتحاد الكرة رفضت استئناف النادي الكتالوني رسميًا، وأقرت العقوبة على ميسي بالغياب عن الفريق لمباراتين.

Time واتساب
برشلونة
ليونيل ميسي
الاتحاد الأسباني

أحدث التعليقات

أبو صالح
كل الأسباب التي ذكرت ليس لها علاقة (بتأخر التشغيل في درجة الحرارة المنخفضة)؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت عايشه الرشيد ، تعلق على هذا المشهد للريس المغلوث وعائلته المسعوره ..
رااايق
أسم النصر جايب لهم الضغط العصبي المستتر المستمر **** شفيق بارااااجل** هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
.... الإجرام ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
هذا قبو تلإجرام ، اخزاهم الله ..

أخر الأخبار

رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي
رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي
Time منذ 7 دقائق Views 1202
بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج
بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج
Time منذ 23 دقيقة Views 1644
امرأة ومحاولة فاشلة للصيد
امرأة ومحاولة فاشلة للصيد
Time منذ 23 دقيقة Views 234
لحظة وفاة شاب في حادث سير
لحظة وفاة شاب في حادث سير
Time منذ 24 دقيقة Views 263
رجل ينجو من حادثة مروعة داخل محطة وقود
رجل ينجو من حادثة مروعة داخل محطة وقود
Time منذ 26 دقيقة Views 250
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق
Time منذ 30 دقيقة Views 1703
شاهد .. مواطن يزرع فراولة بدون تربة في الرياض
شاهد .. مواطن يزرع فراولة بدون تربة في الرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1639
بالفيديو .. شاب يصدم متابعيه على "تيك توك" بغرفة سرية بمنزله
بالفيديو .. شاب يصدم متابعيه على "تيك توك" بغرفة سرية بمنزله
Time منذ 38 دقيقة Views 371
شاهد .. شوارع الرياض ومبانيها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية
شاهد .. شوارع الرياض ومبانيها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية
Time منذ 47 دقيقة Views 1565
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب التقاليد
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب التقاليد
Time منذ 54 دقيقة Views 474