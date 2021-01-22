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بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج

Time منذ 23 دقيقة
Views 1644
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بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج

واشنطن (صدى):
أظهرت لقطات حديثة تعرض الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل لموقف محرج بعد أن تم تركهما واقفين في البرد في يوم التنصيب بعد أن لم يتم فتح الأبواب الأمامية للبيت الأبيض.

ووقف الزوجان لالتقاط الصور أمام الأبواب ثم عانقا بعضهما، قبل أن يتجها إلى الداخل، لكن كانت هناك مشكلة: لم تفتح الأبواب، ولفترة محرجة ولكنها عابرة استمرت نحو 10 ثوانٍ فقط، ظل بايدن يحدق في الباب قبل أن يعود إلى الوراء لإلقاء نظرة مرتبكة على أفراد عائلته، وفي النهاية تم فتح الأبواب لكن لم يتضح كيفية فتحه.

ولم يتضح سبب التأخير لكن يرجح أن إقالة رئيس البيت الأبيض هارليث كان له دور في ذلك، ذلك لأن دوره هو تحية الرئيس القادم وعائلته والإشراف على عملية فتح الأبواب.

جاد ذلك بعد أن تم إقالة رئيس البيت الأبيض الذي عينه ترامب، تيموثي هارليث، كأول حالة طرد للموظفين من قِبل جو بايدن.

 

 

Time واتساب
البيت الأبيض
ترامب
موقف محرج
بايدن
يوم التنصيب

أحدث التعليقات

أبو صالح
كل الأسباب التي ذكرت ليس لها علاقة (بتأخر التشغيل في درجة الحرارة المنخفضة)؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت عايشه الرشيد ، تعلق على هذا المشهد للريس المغلوث وعائلته المسعوره ..
رااايق
أسم النصر جايب لهم الضغط العصبي المستتر المستمر **** شفيق بارااااجل** هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
.... الإجرام ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
هذا قبو تلإجرام ، اخزاهم الله ..

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