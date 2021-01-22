الأعداد السابقة للصحيفة

سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالغين المجردة

Time منذ ساعة
Views 1569
Comment 1
سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالغين المجردة

عادل الحربي (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي، ستشهد رصد ظاهرة النجم الشعرى المعروف أيضًا باسم «نجم الكلب» ومرافقه المسمى «جرو نجم الكلب»، خلال ليالي الشتاء الباردة، باتجاه الأفق الجنوب شرقي بداية الليل.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن نجم الشعرى هو ألمع نجم في السماء، وتبلغ كتلته تقريبًا ضعف كتلة الشمس و26 مرة أكثر سطوعًا، وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة طوال الليل في هذا الوقت من العام بسماء الوطن العربي.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أن نجم الشعرى يمتلك مرافق يسمى «جرو نجم الكلب»، وهو عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتشف في عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريبًا، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى، ويدور حوله على نفس المسافة التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس.

وأكد رئيس فلكية جدة، أن هذا هو الوقت المناسب لرؤية نجم الجرو وهو يتحرك في مداره الإهليلجي بالقرب من أقصى زاوية استطالة تفصله عن الشعرى خلال السنوات القليلة المقبلة، لذلك في حال كانت أحوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية عندها من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تليسكوب صغير مقاس 6 بوصات.

 

 

Time واتساب
فلكية جدة
سماء المملكة
الوطن العربي
ظاهرة النجم الشعري

أحدث التعليقات

أبو صالح
كل الأسباب التي ذكرت ليس لها علاقة (بتأخر التشغيل في درجة الحرارة المنخفضة)؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت عايشه الرشيد ، تعلق على هذا المشهد للريس المغلوث وعائلته المسعوره ..
رااايق
أسم النصر جايب لهم الضغط العصبي المستتر المستمر **** شفيق بارااااجل** هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
.... الإجرام ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
هذا قبو تلإجرام ، اخزاهم الله ..

أخر الأخبار

رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي
رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي
Time منذ 6 دقائق Views 1188
بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج
بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج
Time منذ 22 دقيقة Views 1620
امرأة ومحاولة فاشلة للصيد
امرأة ومحاولة فاشلة للصيد
Time منذ 23 دقيقة Views 234
لحظة وفاة شاب في حادث سير
لحظة وفاة شاب في حادث سير
Time منذ 24 دقيقة Views 263
رجل ينجو من حادثة مروعة داخل محطة وقود
رجل ينجو من حادثة مروعة داخل محطة وقود
Time منذ 25 دقيقة Views 250
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق
Time منذ 30 دقيقة Views 1698
شاهد .. مواطن يزرع فراولة بدون تربة في الرياض
شاهد .. مواطن يزرع فراولة بدون تربة في الرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1636
بالفيديو .. شاب يصدم متابعيه على "تيك توك" بغرفة سرية بمنزله
بالفيديو .. شاب يصدم متابعيه على "تيك توك" بغرفة سرية بمنزله
Time منذ 38 دقيقة Views 371
شاهد .. شوارع الرياض ومبانيها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية
شاهد .. شوارع الرياض ومبانيها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية
Time منذ 47 دقيقة Views 1565
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب التقاليد
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب التقاليد
Time منذ 54 دقيقة Views 474