الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. “ميلانيا” ترفض الوقوف بجانب ترامب بعد وصولهما إلى فلوريدا

Time منذ ساعة
Views 2322
Comment 1
بالفيديو.. “ميلانيا” ترفض الوقوف بجانب ترامب بعد وصولهما إلى فلوريدا

واشنطن (صدى):
رفضت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الوقوف بجانبه لالتقاط الصور بعد وصولهما إلى فلوريدا.

وأظهر مقطع فيديو ميلانيا وهي تنزل من على سلم الطائرة مع “ترامب”؛ في حين وقف الأخير لالتقاط الصور والتلويح للإعلاميين.

وظهر في الفيديو أن ميلانيا أحرجت “ترامب” ورفضت الوقوف بجانبه وأكملت طريقها للصعود إلى المركبة التي ستقلها إلى منزلها في فلوريدا بعد مغادرة “البيت الأبيض”.

ويذكر أن “ميلانيا” قامت على متن الطائرة بتغيير ملابسها؛ حيث استبدلت المظهر الأسود الكئيب الذي ارتدته بفستان غوتشي الملون.

Time واتساب
فيديو
فلوريدا
البيت الأبيض
ترامب
ميلانيا

أحدث التعليقات

أبو صالح
كل الأسباب التي ذكرت ليس لها علاقة (بتأخر التشغيل في درجة الحرارة المنخفضة)؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت عايشه الرشيد ، تعلق على هذا المشهد للريس المغلوث وعائلته المسعوره ..
رااايق
أسم النصر جايب لهم الضغط العصبي المستتر المستمر **** شفيق بارااااجل** هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
.... الإجرام ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
هذا قبو تلإجرام ، اخزاهم الله ..

أخر الأخبار

رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي
رفض تخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي
Time منذ 6 دقائق Views 1176
بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج
بالفيديو.. أبواب البيت الأبيض المغلقة تضع بايدن وزوجته في موقف محرج
Time منذ 22 دقيقة Views 1612
امرأة ومحاولة فاشلة للصيد
امرأة ومحاولة فاشلة للصيد
Time منذ 23 دقيقة Views 229
لحظة وفاة شاب في حادث سير
لحظة وفاة شاب في حادث سير
Time منذ 24 دقيقة Views 260
رجل ينجو من حادثة مروعة داخل محطة وقود
رجل ينجو من حادثة مروعة داخل محطة وقود
Time منذ 25 دقيقة Views 250
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق
Time منذ 30 دقيقة Views 1690
شاهد .. مواطن يزرع فراولة بدون تربة في الرياض
شاهد .. مواطن يزرع فراولة بدون تربة في الرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1636
بالفيديو .. شاب يصدم متابعيه على "تيك توك" بغرفة سرية بمنزله
بالفيديو .. شاب يصدم متابعيه على "تيك توك" بغرفة سرية بمنزله
Time منذ 38 دقيقة Views 370
شاهد .. شوارع الرياض ومبانيها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية
شاهد .. شوارع الرياض ومبانيها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية
Time منذ 46 دقيقة Views 1561
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب التقاليد
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب التقاليد
Time منذ 53 دقيقة Views 474