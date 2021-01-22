بالفيديو.. “ميلانيا” ترفض الوقوف بجانب ترامب بعد وصولهما إلى فلوريدا

واشنطن (صدى):
رفضت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الوقوف بجانبه لالتقاط الصور بعد وصولهما إلى فلوريدا.
وأظهر مقطع فيديو ميلانيا وهي تنزل من على سلم الطائرة مع “ترامب”؛ في حين وقف الأخير لالتقاط الصور والتلويح للإعلاميين.
وظهر في الفيديو أن ميلانيا أحرجت “ترامب” ورفضت الوقوف بجانبه وأكملت طريقها للصعود إلى المركبة التي ستقلها إلى منزلها في فلوريدا بعد مغادرة “البيت الأبيض”.
ويذكر أن “ميلانيا” قامت على متن الطائرة بتغيير ملابسها؛ حيث استبدلت المظهر الأسود الكئيب الذي ارتدته بفستان غوتشي الملون.