القادسية يطالب النصر بمستحقات الغنام المتأخرة

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير اليوم الجمعة أن إدارة نادي القادسية بعثت بخطاب إلى نظيرتها في نادي النصر تطلب فيه سداد الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال اللاعب خالد الغنام لنادي النصر, والمتمثلة بـ 10 ملايين ريال.
وأوضحت التقارير أن إدارة القادسية "خاطبت بشكل ودي نادي النصر، من أجل تسديد الدفعة الثانية والأخيرة من انتقال اللاعب خالد الغنام, قبل اللجوء إلى الطرق القانونية"، مبينة أن إدارة النصر " بالعمل على تسديد المبلغ، ووضعه ضمن الأولويات في تسديد الصفقات"، بحسب الشرق الأوسط.
وأضافت أن إدارة القادسية تسعى لحفظ العلاقة الودية مع الأندية السعودية كافة من خلال المفاوضات الودية، لتحصيل حقوقها المالية من انتقال بعض لاعبيها لأندية أخرى، خصوصاً أن هناك رغبة جدية في عقد صفقات شتوية لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.