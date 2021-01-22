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القادسية يطالب النصر بمستحقات الغنام المتأخرة

Time منذ ساعة
Views 1807
القادسية يطالب النصر بمستحقات الغنام المتأخرة

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير اليوم الجمعة أن إدارة نادي القادسية بعثت بخطاب إلى نظيرتها في نادي النصر تطلب فيه سداد الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال اللاعب خالد الغنام لنادي النصر, والمتمثلة بـ 10 ملايين ريال.

وأوضحت التقارير أن إدارة القادسية "خاطبت بشكل ودي نادي النصر، من أجل تسديد الدفعة الثانية والأخيرة من انتقال اللاعب خالد الغنام, قبل اللجوء إلى الطرق القانونية"، مبينة أن إدارة النصر " بالعمل على تسديد المبلغ، ووضعه ضمن الأولويات في تسديد الصفقات"، بحسب الشرق الأوسط.

وأضافت أن إدارة القادسية تسعى لحفظ العلاقة الودية مع الأندية السعودية كافة من خلال المفاوضات الودية، لتحصيل حقوقها المالية من انتقال بعض لاعبيها لأندية أخرى، خصوصاً أن هناك رغبة جدية في عقد صفقات شتوية لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

Time واتساب
النصر
القادسية
مستحقات
خالد الغنام

أحدث التعليقات

أبو صالح
كل الأسباب التي ذكرت ليس لها علاقة (بتأخر التشغيل في درجة الحرارة المنخفضة)؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت عايشه الرشيد ، تعلق على هذا المشهد للريس المغلوث وعائلته المسعوره ..
رااايق
أسم النصر جايب لهم الضغط العصبي المستتر المستمر **** شفيق بارااااجل** هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
.... الإجرام ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
هذا قبو تلإجرام ، اخزاهم الله ..

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