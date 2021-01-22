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"الصحة": إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 20 دقيقة
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"الصحة": إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 188 حالة ، فيما توفي 4 أشخاص ، يرحمهم الله .

ولم تسجل منطقة الباحة إصابات اليوم ، فيما سجلت منطقة الرياض 88 إصابة ، والمنطقة الشرقية 54 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 إصابة ، وتناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح تطعيم المواطنين والمقيمين بالجرعتين الثانية والأولى مجاناً ، فيما تم إعادة جدولة مواعيد اللقاح إذ سيصل التوريد للمملكة من الشركة المصنعة بعد ثلاثة أسابيع .

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فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اعانكم الله يا رجال الجمارك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير على التوضيح ..
ابوبدر
جميل جدا ان يتم تكريم الموظفين ونفرح للجميع. اكيد فيه ناس مثله كثييييير وهم كفو ويستاهلون التكريم ولكن معروف بان التكريم هو تحفيز للآخرين ويتم بشكل اختيار عشوائي طبعا. ربنا يوفقه ويبارك له ويوفق الوزير ويجزاه الخير على هاللمسة الجميلة💚👏🌹
سعد88
يا الوفا طقعي الشرهه ماهي عليك بل على الموقع اللي يوافق على تعليقات بني فقر
.M.
التخطيط التنموي يرجع لدولة ومفهومها تجاه تطوير الوطن الغالي، ولكن التطور الإجتماعي لايمت صلة لموضوع التخطيط والتطوير لتنمية الهندسية وغيرها، التطور الإجتماعي سببه هو الأنفتاح الحظاري وهذا الأنفتاح سببه الأجهزة الذكية ألتي نملكها بين أيدينا وهي السبب الحقيقي في تطور الأنسان من المجهول إلى اللآمجهول فسبحان لو ننظر إلى المواطن وخاصة إلي يعيش في المناطق المتطورة مثل الرياض فهو يعيش بتطور ورفاهية عالية عكس إلي يعيش في قرية ريفية أو بالأحرى من ابتلاه الله بضيق ذات اليد.

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