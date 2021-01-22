ابنة بلاتر تكشف حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في القلب

ماجد محمد (صدى):
كشفت كورين بلاتر ابنة سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن والدها أمضى أسبوعا في غيبوبة صناعية؛ بعد خضوعه لجراحة في القلب، الشهر الماضي.
وقالت كورين بلاتر : ”قبل عيد الميلاد مباشرة، تعيّن عليه دخول المستشفى للخضوع لجراحة في القلب“.
وأضافت: ”لكن كل شيء أصبح خطيرا ومعقدا. في المجمل قضى والدي ما يزيد على أسبوع في غيبوبة صناعية“.
وأشارت ابنة بلاتر، إلى أن رئيس الفيفا السابق، أصيب بفيروس كورونا في نوفمبر، لكنه تعافى.
وتابعت أن بلاتر، البالغ من العمر 84 عاما، تظهر عليه -الآن- علامات بسيطة، لكنه مستمر في التعافي، وأنه خرج من العناية المركزة هذا الأسبوع.