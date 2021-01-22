الأعداد السابقة للصحيفة

إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مخدر داخل شحنة عنب

Time منذ ساعة
Views 1842
Comment 2
إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مخدر داخل شحنة عنب

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم (8) متهمين بينهم (6) مقيمين ومواطنان.

وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اعانكم الله يا رجال الجمارك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير على التوضيح ..
ابوبدر
جميل جدا ان يتم تكريم الموظفين ونفرح للجميع. اكيد فيه ناس مثله كثييييير وهم كفو ويستاهلون التكريم ولكن معروف بان التكريم هو تحفيز للآخرين ويتم بشكل اختيار عشوائي طبعا. ربنا يوفقه ويبارك له ويوفق الوزير ويجزاه الخير على هاللمسة الجميلة💚👏🌹
سعد88
يا الوفا طقعي الشرهه ماهي عليك بل على الموقع اللي يوافق على تعليقات بني فقر
.M.
التخطيط التنموي يرجع لدولة ومفهومها تجاه تطوير الوطن الغالي، ولكن التطور الإجتماعي لايمت صلة لموضوع التخطيط والتطوير لتنمية الهندسية وغيرها، التطور الإجتماعي سببه هو الأنفتاح الحظاري وهذا الأنفتاح سببه الأجهزة الذكية ألتي نملكها بين أيدينا وهي السبب الحقيقي في تطور الأنسان من المجهول إلى اللآمجهول فسبحان لو ننظر إلى المواطن وخاصة إلي يعيش في المناطق المتطورة مثل الرياض فهو يعيش بتطور ورفاهية عالية عكس إلي يعيش في قرية ريفية أو بالأحرى من ابتلاه الله بضيق ذات اليد.

أخر الأخبار

متحدث "الأرصاد": موجات برد تضرب المملكة أعنف من هذه الموجة
متحدث "الأرصاد": موجات برد تضرب المملكة أعنف من هذه الموجة
Time منذ 9 دقائق Views 1207
المجلس الصحي : 3 حالات لزيارة الطبيب أثناء انخفاض درجات الحرارة
المجلس الصحي : 3 حالات لزيارة الطبيب أثناء انخفاض درجات الحرارة
Time منذ 14 دقيقة Views 1196
"الصحة": إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1303
بالفيديو.. وزير الصحة يفاجئ حارس أمن بهدية ورسالة لطيفة أثناء عمله
بالفيديو.. وزير الصحة يفاجئ حارس أمن بهدية ورسالة لطيفة أثناء عمله
Time منذ 25 دقيقة Views 1621
فيديو نادر يوثق الصلاة على جنازة الملك خالد بن عبدالعزيز
فيديو نادر يوثق الصلاة على جنازة الملك خالد بن عبدالعزيز
Time منذ 29 دقيقة Views 1628
ابنة بلاتر تكشف حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في القلب
ابنة بلاتر تكشف حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في القلب
Time منذ 44 دقيقة Views 1564
إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مخدر داخل شحنة عنب
إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مخدر داخل شحنة عنب
Time منذ ساعة Views 1842
بالفيديو.. مواطن ينجح في استزراع الأسماك في سراة عبيدة
بالفيديو.. مواطن ينجح في استزراع الأسماك في سراة عبيدة
Time منذ ساعة Views 1794
البليهي يستعد لمشاركة الهلال في مواجهة الفيصلي
البليهي يستعد لمشاركة الهلال في مواجهة الفيصلي
Time منذ ساعة Views 1659
"الأوقاف " توضح حكم كتابة " وقف على روح فلان " على المصاحف الموقوفة
"الأوقاف " توضح حكم كتابة " وقف على روح فلان " على المصاحف الموقوفة
Time منذ ساعة Views 1812