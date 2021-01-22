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بالفيديو.. وزير الصحة يفاجئ حارس أمن بهدية ورسالة لطيفة أثناء عمله

Time منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. وزير الصحة يفاجئ حارس أمن بهدية ورسالة لطيفة أثناء عمله

الرياض (صدى):
في موقف كريم منه ، وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه رسالة مشرفة لحارس أمن أثناء أداء مهامه بأحد مستشفيات الرياض .

وأظهر مقطع فيديو الموقف المفاجئ ، حين أقدم مندوباً عن وزير الصحة للحارس الذي كان يؤدي عمله وأعطاه هدية الدكتور توفيق الربيعة الذي وجه له رساله حيه قائلاً : أخي الزميل محمد على الحاربي عاجز عن شكرك لعملك وتفانيك وترحيبك بكل شخص لتسعد كل من يمر بجانبك .

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة قائلاً : فلك مني كل الإمتنان والشكر والتقدير ، وكان مع الرسالة شهادة تقدير ، وفقاً لـ " العربية ".

وحاز الموقف على إعجاب رواد مواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بإهتمام وزير الصحة بجميع المنسوبين وهو ما أدى لتطور القطاع الصحي في المملكة .

Time واتساب
وزارة الصحة
الصحة
حارس أمن
توفيق الربيعة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اعانكم الله يا رجال الجمارك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير على التوضيح ..
ابوبدر
جميل جدا ان يتم تكريم الموظفين ونفرح للجميع. اكيد فيه ناس مثله كثييييير وهم كفو ويستاهلون التكريم ولكن معروف بان التكريم هو تحفيز للآخرين ويتم بشكل اختيار عشوائي طبعا. ربنا يوفقه ويبارك له ويوفق الوزير ويجزاه الخير على هاللمسة الجميلة💚👏🌹
سعد88
يا الوفا طقعي الشرهه ماهي عليك بل على الموقع اللي يوافق على تعليقات بني فقر
.M.
التخطيط التنموي يرجع لدولة ومفهومها تجاه تطوير الوطن الغالي، ولكن التطور الإجتماعي لايمت صلة لموضوع التخطيط والتطوير لتنمية الهندسية وغيرها، التطور الإجتماعي سببه هو الأنفتاح الحظاري وهذا الأنفتاح سببه الأجهزة الذكية ألتي نملكها بين أيدينا وهي السبب الحقيقي في تطور الأنسان من المجهول إلى اللآمجهول فسبحان لو ننظر إلى المواطن وخاصة إلي يعيش في المناطق المتطورة مثل الرياض فهو يعيش بتطور ورفاهية عالية عكس إلي يعيش في قرية ريفية أو بالأحرى من ابتلاه الله بضيق ذات اليد.

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