البليهي يستعد لمشاركة الهلال في مواجهة الفيصلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن علي البليهي مدافع الهلال، اقترب من العودة للمشاركة مع الزعيم خلال المباريات المقبلة.
وذكرت التقارير أن البليهي ستكتمل جاهزيته قبل مواجهة الفيصلي المنتظرة، وسيصبح قادراً على دخول قائمة الهلال للمباراة.
وأضافت أن البليهي اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وسيكون جاهزاً للعودة إلى دفاع الهلال أمام الفيصلي.
ويذكر أن فريق الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي، مساء الإثنين المقبل، على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، في إطار الجولة 15 من الدوري.