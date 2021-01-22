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البليهي يستعد لمشاركة الهلال في مواجهة الفيصلي

Time منذ ساعة
Views 1659
البليهي يستعد لمشاركة الهلال في مواجهة الفيصلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن علي البليهي مدافع الهلال، اقترب من العودة للمشاركة مع الزعيم خلال المباريات المقبلة.

وذكرت التقارير أن البليهي ستكتمل جاهزيته قبل مواجهة الفيصلي المنتظرة، وسيصبح قادراً على دخول قائمة الهلال للمباراة.

وأضافت أن البليهي اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وسيكون جاهزاً للعودة إلى دفاع الهلال أمام الفيصلي.

ويذكر أن فريق الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي، مساء الإثنين المقبل، على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، في إطار الجولة 15 من الدوري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اعانكم الله يا رجال الجمارك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير على التوضيح ..
ابوبدر
جميل جدا ان يتم تكريم الموظفين ونفرح للجميع. اكيد فيه ناس مثله كثييييير وهم كفو ويستاهلون التكريم ولكن معروف بان التكريم هو تحفيز للآخرين ويتم بشكل اختيار عشوائي طبعا. ربنا يوفقه ويبارك له ويوفق الوزير ويجزاه الخير على هاللمسة الجميلة💚👏🌹
سعد88
يا الوفا طقعي الشرهه ماهي عليك بل على الموقع اللي يوافق على تعليقات بني فقر
.M.
التخطيط التنموي يرجع لدولة ومفهومها تجاه تطوير الوطن الغالي، ولكن التطور الإجتماعي لايمت صلة لموضوع التخطيط والتطوير لتنمية الهندسية وغيرها، التطور الإجتماعي سببه هو الأنفتاح الحظاري وهذا الأنفتاح سببه الأجهزة الذكية ألتي نملكها بين أيدينا وهي السبب الحقيقي في تطور الأنسان من المجهول إلى اللآمجهول فسبحان لو ننظر إلى المواطن وخاصة إلي يعيش في المناطق المتطورة مثل الرياض فهو يعيش بتطور ورفاهية عالية عكس إلي يعيش في قرية ريفية أو بالأحرى من ابتلاه الله بضيق ذات اليد.

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