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الجمارك: حالتان لاستيراد «كرفانة» من الخارج

Time منذ 46 دقيقة
Views 1594
الجمارك: حالتان لاستيراد «كرفانة» من الخارج

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة أن هناك حالتين لاستيراد «كرفانة» من الخارج.

وذكرت الجمارك، أنه يُسمح باستيرادها بشرط أن تكون (كرفانة) قابلة للسحب غير مدمجة بمركبة، وإذا كانت مدمجة بمركبة فتنطبق عليها شروط استيراد المركبات من حيث سنة الصنع والعدد، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

وأكدت الجمارك على أن آخر سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

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الجمارك
كرفانة

أحدث التعليقات

ناقد
طيب والأجانب اللي ماسكين اقتصاد البلد ما هو وضعهم .... وأين السعودة .. الله يكفينا شر القادم ... شباب عاطلين وتزاد نسبتهم كل يوم والأجانب لاعبين في البلد ... أين الحلول
.M.
طريقة اعتذاره لها مافيه جافة جداً يتعامل معها كأنها عامل مصنع زبايل 😂
مواطن
معليش أخ أحمد نخيل نفسك مكان من فصل من عملهم !!! حب لأخيك ما تحب لنقسك !!! والنظام يلزم إخبار موظفيها بالفصل قبل موعده بـ 90 يوم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان الشيطان ، تعوذوا من الشيطان يا عباد الله ، لا يسيطر عليكم اثناء الغضب .. .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم في حالة الغضب وفي اي حالة انا اكون .. اللهم آمين ..
زاير
ولكن ان كان تحرش جنسي او تعنيف و سب وشتم وخراب البيوت فهو دليل كافي لدخول السجن.

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