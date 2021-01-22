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طبيب سعودي يعمل مدرس بجامعة هارفارد: التعليم في المملكة لا ينقصه شئ

Time منذ ساعة
Views 1807
طبيب سعودي يعمل مدرس بجامعة هارفارد: التعليم في المملكة لا ينقصه شئ

الرياض (صدى):
أكد طبيب سعودي محترف عمل عضو هيئة تدريس في جامعة هارفارد الأمريكية على جودة التعليم في المملكة لا سيما الطب .

وقال الطبيب في برنامج "الراصد " على قناة الإخبارية أنه درس في امريكا وكندا 10 سنين ، حيث تخرج من كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض عام 2009 ، وبعدها درس طب العيون لمدة 5 سنوات في كندا ، ثم درس طب عيون الأطفال كتخصص دقيق في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة .

وأكد أن التعليم في جامعات المملكة لا ينقصه شئ ، ومستوى التعليم في الطب جيد جداً ، والطلاب متميزين ، كما أن المناهج ممتازة .

وأضاف أنه اكتشف عندما عمل عضو هيئة تدريس بالخارج ، اكتشف امكانياتنا المذهلة ، قائلاً أنه يجب الثقة في الطب السعودي وأن المواطنين لا ينبغي أن يسافروا للعلاج في الخارج .

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التعليم
طبيب
جامعة هارفارد

أحدث التعليقات

ناقد
طيب والأجانب اللي ماسكين اقتصاد البلد ما هو وضعهم .... وأين السعودة .. الله يكفينا شر القادم ... شباب عاطلين وتزاد نسبتهم كل يوم والأجانب لاعبين في البلد ... أين الحلول
.M.
طريقة اعتذاره لها مافيه جافة جداً يتعامل معها كأنها عامل مصنع زبايل 😂
مواطن
معليش أخ أحمد نخيل نفسك مكان من فصل من عملهم !!! حب لأخيك ما تحب لنقسك !!! والنظام يلزم إخبار موظفيها بالفصل قبل موعده بـ 90 يوم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان الشيطان ، تعوذوا من الشيطان يا عباد الله ، لا يسيطر عليكم اثناء الغضب .. .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم في حالة الغضب وفي اي حالة انا اكون .. اللهم آمين ..
زاير
ولكن ان كان تحرش جنسي او تعنيف و سب وشتم وخراب البيوت فهو دليل كافي لدخول السجن.

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