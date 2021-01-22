الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"

Time منذ ساعة
Views 2528
Comment 1
بالصور.. بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"

واشنطن (صدى):
تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "الزر الأحمر" الذي كانت موجود في مكتب " دونالد ترامب "، والذي أثار دهشة الكثير من ضيوف الرئيس السابق.

وكشف ترامب في عام 2017 عن سر هذا الزر بعد أن وصفه أحدهم، مازحا، بأنه "زر نووي"، إلا أنها في الحقيقة كانت توفر "الدايت كولا" بشكل فوري لترامب.

وذكرت تقارير أن هذه الكبسة لم تكن ظاهرة في صور بايدن التي تم التقاطها له أمس الخميس في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع هذا "الزر الأحمر" فيResolute Desk ، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب "الدايت كولا" له.

ويذكر أن ترامب، كان يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يوميا.

Time واتساب
البيت الأبيض
ترامب
بايدن

أحدث التعليقات

ناقد
طيب والأجانب اللي ماسكين اقتصاد البلد ما هو وضعهم .... وأين السعودة .. الله يكفينا شر القادم ... شباب عاطلين وتزاد نسبتهم كل يوم والأجانب لاعبين في البلد ... أين الحلول
.M.
طريقة اعتذاره لها مافيه جافة جداً يتعامل معها كأنها عامل مصنع زبايل 😂
مواطن
معليش أخ أحمد نخيل نفسك مكان من فصل من عملهم !!! حب لأخيك ما تحب لنقسك !!! والنظام يلزم إخبار موظفيها بالفصل قبل موعده بـ 90 يوم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان الشيطان ، تعوذوا من الشيطان يا عباد الله ، لا يسيطر عليكم اثناء الغضب .. .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم في حالة الغضب وفي اي حالة انا اكون .. اللهم آمين ..
زاير
ولكن ان كان تحرش جنسي او تعنيف و سب وشتم وخراب البيوت فهو دليل كافي لدخول السجن.

أخر الأخبار

"الجمود الفكري" بين الأزواج يُزيد المشاكل الأسرية
"الجمود الفكري" بين الأزواج يُزيد المشاكل الأسرية
Time منذ 30 دقيقة Views 1260
بالفيديو.. تجمد المياه في طبرجل اليوم إثر موجة البرد الشديدة
بالفيديو.. تجمد المياه في طبرجل اليوم إثر موجة البرد الشديدة
Time منذ 40 دقيقة Views 1665
الجمارك: حالتان لاستيراد «كرفانة» من الخارج
الجمارك: حالتان لاستيراد «كرفانة» من الخارج
Time منذ 45 دقيقة Views 1590
بالفيديو.. أول تعليق من وزير الصحة حول اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية
بالفيديو.. أول تعليق من وزير الصحة حول اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية
Time منذ 50 دقيقة Views 1437
سيات تكشف مميزات سيارة كروس أوفر الجديدة
سيات تكشف مميزات سيارة كروس أوفر الجديدة
Time منذ 56 دقيقة Views 1351
إلغاء الرحلات الجوية إلى مطار نجران اليوم
إلغاء الرحلات الجوية إلى مطار نجران اليوم
Time منذ ساعة Views 2235
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي بإتجاه المملكة
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي بإتجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1750
طبيب سعودي يعمل مدرس بجامعة هارفارد: التعليم في المملكة لا ينقصه شئ
طبيب سعودي يعمل مدرس بجامعة هارفارد: التعليم في المملكة لا ينقصه شئ
Time منذ ساعة Views 1802
"النفط" ينخفض 1.28 %
"النفط" ينخفض 1.28 %
Time منذ ساعة Views 1564
بالصور.. بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"
بالصور.. بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"
Time منذ ساعة Views 2528