بالصور.. بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"

واشنطن (صدى):
تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "الزر الأحمر" الذي كانت موجود في مكتب " دونالد ترامب "، والذي أثار دهشة الكثير من ضيوف الرئيس السابق.
وكشف ترامب في عام 2017 عن سر هذا الزر بعد أن وصفه أحدهم، مازحا، بأنه "زر نووي"، إلا أنها في الحقيقة كانت توفر "الدايت كولا" بشكل فوري لترامب.
وذكرت تقارير أن هذه الكبسة لم تكن ظاهرة في صور بايدن التي تم التقاطها له أمس الخميس في البيت الأبيض.
وأشار إلى أن ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع هذا "الزر الأحمر" فيResolute Desk ، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب "الدايت كولا" له.
ويذكر أن ترامب، كان يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يوميا.