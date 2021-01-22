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شروط استخدام تسجيلات الجوال كدليل إثبات في الدعاوى القضائية

Time منذ 57 دقيقة
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شروط استخدام تسجيلات الجوال كدليل إثبات في الدعاوى القضائية

الرياض (صدى):
يلجأ بعض أصحاب الدعاوي القضائية لإستخدام تسجيلات مكالمات الهاتف كأدلة على صحة دعواهم ، إلا أن القانون وضع ضوابط لتلك المسألة حتى لا تتعارض مع الخصوصية وحقوق الأفراد .

ووفقاً لنظام المملكة ، فإن تسجيل المكالمات يعتد به في إثبات بعض الدعاوى عملاً بالمادة 19 من قواعد عم لجنة الفصل في المنازعات التمويلية ، والمادة 19 من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية ، إلا أن ذلك وفق شروط محددة وهي على النحو التالي :

1- أن يكون السجيل من جهة تمويلية أو مصرفية .

2- أن يُفهم آلياً في بداية المكالمة أنها مسجلة .

3- أن يكون التسجيل لغرض الإثبات فقط ولا يُستخدم في أعراض أخرى .

وبناءً على ذلك ، فلا يجوز تسجيل المكالمات ولا يعتد بها أمام القضاء إلا إذا كان بعد إذن من النيابة وصادر من جهة رسمية مخول لها .

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الجوال
هاتف
تسجيلات

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله اني ترحمهن إلى تتزوج في مكان غريب معناه
.M.
ههههه🤷‍♂️😂 وش السالفة يترى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

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