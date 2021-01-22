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"البيتكوين" تسجل أسوأ خسارة أسبوعية في شهر

Time منذ ساعة
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"البيتكوين" تسجل أسوأ خسارة أسبوعية في شهر

وكالات (صدى):
سجلت عملة "البيتكوين" اليوم الجمعة، أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر 2020، حيث أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها مؤخرا.

وانخفضت البيتكوين ما يزيد عن خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى تقريبا في ثلاثة أسابيع عند 28 ألفا و800 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن تستقر قرب 32 ألفا. وخسرت العملة 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2020.

ويذكر أنه يتم تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى منخفض بما يزيد عن 20 بالمئة عن مستواها القياسي المرتفع البالغ 42 ألف دولار، الذي بلغته قبل أسبوعين، لتتكبد خسائر في ظل تنامي المخاوف من أنها واحدة من بين عدد من فقاعات الأسعار.

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مال
البيتكوين

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله اني ترحمهن إلى تتزوج في مكان غريب معناه
.M.
ههههه🤷‍♂️😂 وش السالفة يترى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

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