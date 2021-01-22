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بالفيديو.. معلمة تتحمل تكاليف ملزمات الطالبات وتوفرها مجاناً بالمكتبات

Time منذ 22 دقيقة
Views 1337
بالفيديو.. معلمة تتحمل تكاليف ملزمات الطالبات وتوفرها مجاناً بالمكتبات

علي القحطاني (صدى):
ضربت معلمة مثلاً يُحتذى به في الأخلاق الرفيعة وحسن المعاملة بعدما تكفلت بدفع ثمن ملزمة الرياضيات لجميع الطالبات .

وكشف مواطن عن الموقف النبيل ، مؤكداً أنه قدم لإحدى مكتبات الطباعة والتصوير لشراء الملزمة لإبنته بالصف الثالث الثانوي ، وفوجئ بأنها ملزمة مجانية مدفوعة الثمن .

وأضاف أن صاحب المكتبة أخبره يأن ثمن النسخة 23 ريال ودفعت المعلمة ثمن الـ80 نسخة كلها بـ 1800 ريال حتى لا تجرح مشاعر الطالبات اللاتي لا تستطعن دفع النسخة وتميزهن عن زميلاتهن .

وأثر الموقف ثناء ولي أمر الطالبة داعية للمعلمة بالبركة والفلاح ، ومؤكداً أن هذه هي أخلاق جميع المعلمين والمعلمات .

وسوم : معلمة رياضيات – ملزمة الرياضيات – طالبات الثانوية – مكتبة تصوير

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعطون لاعبينكم للنصر ثم تريدون لاعبين الأندية معصي ما فية بالله عليكم لاعب يرتدي تيشيرت الزعيم سبع نجمات آسيوية وكأس المؤسس تزينة تبية يرتدي تيشيرت صفر آسيا وبطولات الدوري 3 هذا ما يصير لو أن اللاعب مجنون كما هو اسم ناديكم وجماهيركم المجانين لم أر في حياتي نادي أو شخص من الله عليه بالعقل ينعت نفسه بالجنون الا فاقد العقل '
AssA
الخرق تعرف وينه فيه يازعيقي سبحان الله في كل موقع النباح شادين حيلهم
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل

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