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كاتبة تكشف عن تعرضها للتهديد من الإخوان والصحويين

Time منذ 42 دقيقة
Views 1733
كاتبة تكشف عن تعرضها للتهديد من الإخوان والصحويين

علي القحطاني (صدى):
كشفت الكاتبة والباحثة بينة الملحم عن تعرضها لتهديدات من قبل الصحويين والإخوان بسبب كتاباتها عن الإرهاب مما كاد أن يعرض حياتها للخطر .

وأكدت بينة الملحم أنها سخرت قلمها وفكرها لمكافحة التطرف والإرهاب ، وانطلقت مسيرتها منذ مقالها المعروف " اعطني طفلاً مسرحاً أصنع لك قنبلة " ! ، وجعلت ذلك من أجل خدمة الوطن وحماية المملكة من شر الإرهاب والصحويين الذين قاموا بغزو المملكة فكرياً ودينياً حتى يتم استعادة الفكر السعودي والثقافة السعودية على حقيقتها ، وفقاً لـ"عكاظ " .

وحذرت الباحثة بينة الملحم من خطورة الجماعات الإرهابية في تجنيد النساء في المملكة عبر السوشيال ميديا لتنفيذ أجندات معينة وتشويه أفكارهن لأن المرأة هي ركيزة الأسرة وتأثيرها كأم أضعاف تأثير الرجل ، مؤكدة أن الشبكات الإجتماعية خطر موجه ضد الفتيات إذا لم يتم الإنتباه لها .

Time واتساب
الإخوان
الصحويين
بينة الملحم

أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعطون لاعبينكم للنصر ثم تريدون لاعبين الأندية معصي ما فية بالله عليكم لاعب يرتدي تيشيرت الزعيم سبع نجمات آسيوية وكأس المؤسس تزينة تبية يرتدي تيشيرت صفر آسيا وبطولات الدوري 3 هذا ما يصير لو أن اللاعب مجنون كما هو اسم ناديكم وجماهيركم المجانين لم أر في حياتي نادي أو شخص من الله عليه بالعقل ينعت نفسه بالجنون الا فاقد العقل '
AssA
الخرق تعرف وينه فيه يازعيقي سبحان الله في كل موقع النباح شادين حيلهم
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل

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