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"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة "جندي" بأمن المنشآت

Time منذ ساعة
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"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة "جندي" بأمن المنشآت

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".

وذكرت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال موقع (أبشر- توظيف).

وأكدت على ضرورة الحضور لموقع المقابلة في الوقت المحدد لكل طالب، كما هو موضح في الرسالة النصية، والالتزام بالحضور بالزي الرياضي، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأوضحت أنه يجب إحضار نموذج موعد المراجعة بعد طباعته عبر بوابة "أبشر ـ التوظيف"، وأصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتين منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي.

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الداخلية
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أحدث التعليقات

محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو منى
والله ماعندك ماعند جدتي اصلا انت تجلس تشوف شي انت على طول في اسبانيا الله لايردك انت واللي عينك.
ابو منى
الله يخرق راسك انت وال اعلامي المتعصب

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