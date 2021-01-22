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البحرين: قطر تجاهلت الرد على دعوتنا للمحادثات الثنائية منذ بيان العلا حتى الآن

Time منذ ساعة
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البحرين: قطر تجاهلت الرد على دعوتنا للمحادثات الثنائية منذ بيان العلا حتى الآن

المنامة (صدى):
أعلنت مملكة البحرين عدم رد السلطات القطرية على دعوة أرسلها وزير الخارجية البحريني لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين بعد التوقيع على بيان العلا .

وكشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني تجاهل قطر للدعوة البحرينية ، وقال في بيان رسمي : بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلقى من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة .

وأضاف : دولة قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين ، بينما أعلنت شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين .

وشدد في البيان على أن " البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية .

وأعربت البحرين عن رغبتها في مسار جديد للعلاقات بين البلدين ، وقالت في البيان : البحرين تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا وثباتا .

الجدير بالذكر أن مصر وقطر اتفقتا قبل يومين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، كما تم استعادة العلاقات بين قطر والإمارات والمملكة عقب بيان العلا .

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قطر
البحرين
العلا
وزارة الخارجية

أحدث التعليقات

محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو منى
والله ماعندك ماعند جدتي اصلا انت تجلس تشوف شي انت على طول في اسبانيا الله لايردك انت واللي عينك.
ابو منى
الله يخرق راسك انت وال اعلامي المتعصب

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