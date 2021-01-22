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تركي آل الشيخ ينشر صورة لموقع "أوايسس الرياض" قبل التنفيذ

Time منذ 24 دقيقة
Views 1387
تركي آل الشيخ ينشر صورة لموقع "أوايسس الرياض" قبل التنفيذ

الرياض (صدى):
نشر رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ، صورة لموقع مشروع "أوايسس الرياض"، قبل تنفيذه بشهر.

وظهر في الصورة، الموقع خالياً من أي مبانٍ وإنشاءات، وذلك في إشارة منه إلى سرعة تنفيذ المشروأوايسس الرياضع خلال شهر واحد.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة قائلاً: "المهندس السعودي عمر النفيسة أحد مهندسي الشركة التي نفذت المشروع أرسل لي هذه الصورة، الإرادة السعودية لا حدود لها".

ويذكر أن المشروع يضم الجلسات المختلفة، منها خیام فاخرة لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالفعالیات الترفيهية والفنیة وأجواء الاستجمام والاسترخاء.

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تركي آل الشيخ
أوايسس الرياض

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د محمد ماجد بخش
يحسن تمثيل ترتيب العناصر وتمثيلها أربعا أربعا بفارق بدء ممثل = 6 عناصر أو 10 وحدات عناصر ممثلة وذلك بسبب التداخل المغناطيسي الممثل مع فترات التراص الممثلة البناء الثقالي العددي المنتظم ليتحول مجموع الوحدات المغناطيسية من عدد ومجموع ممثل لعدد ومجموع وحدات العناصر إلى عدد ومجموع مكافيء ممثل لعدد وحدات العنصر الذرية الممثل بعدد وحدات العنصر العددية المكافيء لعدد ذرات العنصر المغناطيسية الممثل لوحدة العنصر المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
يحسن تمثيل ترتيب العناصر وتمثيلخا أربعا أربعا بفارق بدء ممثل = 6 عناصر أو 10 وحدات عناصر ممثلة وذلك بسبب التداخل المغناطيسي الممثل مع فترات التراص الممثلة البناء الثقالي العددي المنتظم ليتحول مجموع الوحدات المغناطيسية من عدد ومجموع ممثل لعدد ومجموع وحدات العناصر إلى عدد ومجموع مكافيء ممثل لعدد وحدات العنصر الذرية الممثل بعدد وحدات العنصر العددية المكافيء لعدد ذرات العنصر المغناطيسية الممثل لوحدة العنصر المغناطيسية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. الكلام صحيح ميه باالميه .. .. بس الراحه كل ساعتين ، ماتنفع مع مسافاتنا الطويله ومدننا المتباعده ،،،
عنتر فاضي جيبه
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه ويسكنه فسيح جناته ..
د محمد ماجد بخش
صناعة مجد الشخص الخاص سهلة لكن صناعة امجاد العلم للوطن هي ما استحق التضحيات

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