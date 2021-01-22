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بالفيديو.. لحظة تكريم أمير عسير لمواطن أنقذ طفل من سيول وادي ثربان

Time منذ ساعة
Views 1927
بالفيديو.. لحظة تكريم أمير عسير لمواطن أنقذ طفل من سيول وادي ثربان

أبها (صدى):
قرر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تكريم المواطن عامر الشهري، الذي أنقذ طفلاً جرفته سيول وادي أعشار بمركز أحد ثربان.

وجاء ذلك بحضور الطفل "عبدالرحمن الشهري" الذي جرفه السيل، حيث سلمه هدية عبارة عن سيارة مجهزة بلوازم الإنقاذ.

وأكد "الشهري"، على أن ما قام به هو عمل بطولي يفخر به كل أبناء المنطقة، قائلاً " باسمنا كلنا، وباسم أهالي المنطقة، بيض الله وجهك على شجاعتك".

ويذكر أن "الشهري" نجح في إنقاذ صبياً جرفته السيول في وادي أعشار بمركز أحد ثربان بمنطقة عسير، حيث فوجئ بسقوط مجموعة من الأطفال والشبان في مياه السيول بالوادي، قبل أن يخرجوا جميعهم باستثناء طفل واحد ليُسارع بإنقاذه.

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عسير
أمير عسير
سيول
وادي ثربان

أحدث التعليقات

محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
محتار
لا بد من تمديد وقت المخالفة مع انظمة حجز المواعيد يبيلك سنة الى تصل الى المسؤل من موعد في موعد وفي الاخير يمكن تحصل المسؤول في اجازة
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو منى
والله ماعندك ماعند جدتي اصلا انت تجلس تشوف شي انت على طول في اسبانيا الله لايردك انت واللي عينك.
ابو منى
الله يخرق راسك انت وال اعلامي المتعصب

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