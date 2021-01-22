بالصور.. منزل ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أظهرت صور متداولة منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزوجته البيت الأبيض بعد انتقالهما إلى نادى "مار إيه لاجو" الخاص به فى "بالم بيتش" بولاية فلوريدا.
وذكرت تقارير صحفية أن النادى عبارة عن عقار تبلغ مساحته 20 فدانًا ويضم 128 غرفة والعديد من حمامات السباحة والشواطئ.
ويحتوى المنتجع على قطع أثاث باهظة الثمن، ويتميز المبنى الرئيسى للنادى، بأنه مصمم بلمسات من الطراز القوطى الجديد والأندلسى.
وتتميز غرفة المعيشة الرئيسية بأسقف عالية وتصميمات مطلية بالذهب فوق كل جدار، كما يوجد داخل المنتجع مسارات للرحلات الجوية.
ويذكر أن النادى والمنتجع الخاص بترامب، كمان ملاذ مذهّب لعائلته طوال فترة رئاسته، لكنه الآن يعتبر منزله الجديد، الذى نقل فيه أغراضه بعد مغادرته للبيت الأبيض.
وكان ترامب، الرئيس السابق لأمريكا وزوجته، خالفا التقاليد ورفضا حضور حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.