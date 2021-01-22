الصحة العالمية تكشف حقيقة تسجيل وفيات لأشخاص حصلوا على لقاحات كورونا

جنيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على عدم تسجيل أي حالات وفاة لأشخاص حصلوا على لقاحات مُضادة لفيروس "كورونا" المُستجد حول العالم.
ومن جانبها، قالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة لم ترصد أي وفيات ناجمة عن اللقاحات المُستخدمة حالياً، كما تتابع استخدام لقاح "فايزر" وتقارير عنه من دول تم توزيعه فيها.
وأشارت إلى أنه اتضح من السلطات نفسها بتلك الدول عدم وجود علاقة لوفاة بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، باللقاح نفسه، مشددة على أن المنظمة عملت بجد لضمان حصول جميع الدول وكل سكانها على فرصة للحصول على هذه اللقاحات، لافتةً إلى أن المنظمة تتوقع وصول الجرعات الأولى إلى الدول بنهاية فبراير المقبل.