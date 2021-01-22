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الصحة العالمية تكشف حقيقة تسجيل وفيات لأشخاص حصلوا على لقاحات كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية تكشف حقيقة تسجيل وفيات لأشخاص حصلوا على لقاحات كورونا

جنيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على عدم تسجيل أي حالات وفاة لأشخاص حصلوا على لقاحات مُضادة لفيروس "كورونا" المُستجد حول العالم. 

ومن جانبها، قالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة لم ترصد أي وفيات ناجمة عن اللقاحات المُستخدمة حالياً، كما تتابع استخدام لقاح "فايزر" وتقارير عنه من دول تم توزيعه فيها.

وأشارت إلى أنه اتضح من السلطات نفسها بتلك الدول عدم وجود علاقة لوفاة بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، باللقاح نفسه، مشددة على أن المنظمة عملت بجد لضمان حصول جميع الدول وكل سكانها على فرصة للحصول على هذه اللقاحات، لافتةً إلى أن المنظمة تتوقع وصول الجرعات الأولى إلى الدول بنهاية فبراير المقبل.

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أحدث التعليقات

منصور المنصور
انت اعلامي مريض نفسي الله يعين منه حولك على طول اسأل الله العظيم ان يمدهم بصبر وطوله البال يارب
أبو كنان
رحمه الله وعفا عنه..هناك الكثير ممن هاجر من نجد والحجاز باتجاه مصر والشام وما زالوا يحتفظون بأصولهم
عبدالرحمن
لهذا الغبي كنت ماشي صح تبيع وتشتري بالحلال ولكن الطمع اعمى بصيرتك و وداك في داهية فضيحة في كل مكان وسجن وغرامة وترحيل
أبو كنان
11 مليون ريال نظير انتقال هارون كمارا ! وجهة نظر والله أعلم : اللاعب قيمته المادية نظير قيمته الفنية لا تزيد عن 500 ألف ريال سنويا مع كامل الاحترام ...المفروض القيمة المادية مقابل القيمة الفنية ..على قدر ما تقدم على قدر ما يقدم لك..مع كامل الاحترام للجميع
ابو مصرقع البدوي الرحال
عقد وش تتوقعون يعني موقعين عليه وفيه شروط في العقد موقعين عليها ومنها انهاء علاقه التعاقد من احد طرفين بدون سابق انذار يعني في ظل هالظروف الاقتصاديه من وين تدفع الجامعه ياجماعه الخير خلوكم منطقيين ترى المني الخبر والله يعوضهم خير ويرزقهم من واسع فضله جميعا والحمد الله البلد فيها خير كثير وخاصه مكه بس الواحد يفتح مخه الله يرزق الجميع يارب ولا يريهم مكروه

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