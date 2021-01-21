تريساكو: هناك عدة أخطاء تحكيمية ارتكبت في المباريات ولكنها طبيعية

نواف السالم (صدى):
أكد فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام، أمس الخميس، أن أخطاء الحكام في المسابقات المحلية بالطبيعية، لافتًا إلى وجود عدة أخطاء ارتكبت في المباريات.
وصرح تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" على قناة "العربية" : "لم أقل أن الحكام لا يخطئون، نعقد اجتماعات مع الخبراء ونقول أن الحكام يرتكبون الأخطاء، هناك حالات كثيرة تقول الفرق أنها ضربة جزاء وبطاقات حمراء وتسلل غير صحيح، لكن ليس كل هذه الأخطاء التي يزعم أنها ارتكبت هي صحيحها، الأخطاء التي يرتكبها الحكام أقل بكثير من التي نسمع بها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال رئيس لجنة الحكام، أن الحكام بشر ويمكن أن يرتكبوا الأخطاء في كافة مسابقات العالم، فمثلا الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي هناك فرق تشتكي، كل أسبوع هناك شكاوى ضد الحكام بشأن قراراتهم، وهذا أمر طبيعي للغاية، على حد قوله.