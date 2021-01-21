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تريساكو: هناك عدة أخطاء تحكيمية ارتكبت في المباريات ولكنها طبيعية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1430
تريساكو: هناك عدة أخطاء تحكيمية ارتكبت في المباريات ولكنها طبيعية

نواف السالم (صدى):
أكد فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام، أمس الخميس، أن أخطاء الحكام في المسابقات المحلية بالطبيعية، لافتًا إلى وجود عدة أخطاء ارتكبت في المباريات.

وصرح تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" على قناة "العربية" : "لم أقل أن الحكام لا يخطئون، نعقد اجتماعات مع الخبراء ونقول أن الحكام يرتكبون الأخطاء، هناك حالات كثيرة تقول الفرق أنها ضربة جزاء وبطاقات حمراء وتسلل غير صحيح، لكن ليس كل هذه الأخطاء التي يزعم أنها ارتكبت هي صحيحها، الأخطاء التي يرتكبها الحكام أقل بكثير من التي نسمع بها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال رئيس لجنة الحكام، أن الحكام بشر ويمكن أن يرتكبوا الأخطاء في كافة مسابقات العالم، فمثلا الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي هناك فرق تشتكي، كل أسبوع هناك شكاوى ضد الحكام بشأن قراراتهم، وهذا أمر طبيعي للغاية، على حد قوله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
في واحد اعرفه تنزل له غرمات والتاخير الضريبه وهو ماعنده ال سجل تجاري فقط كان عنده رخصة محل ومسجل في الضريبه ونقل الرخصة لا شخص ثاني وقاعد ينزل عليه الضريبه كل شهرين ٢٠ الف ٣٠ الف مدري كم وصل الحين بس هو ماعنده محل عنده سجل فقط مدري كيف تنزل عليه وهو ماعنده محل والرخصه تم النقل لشخص اخر
أبوخالد.أبها.
قرار جيد .. بل كان المفروض أن تكون الغرامة أكبر .
ابو مصرقع البدوي الرحال
مافي شي ياموارد يابشريه جديد اهو العمل 8 ساعات ورمضان 6 ساعات نفسي افهم وش الطاري من الخبر ماتعرفوا انظمه العمل ولا ايش ممكن افهم مضمون الخبر
نجاة محمد
ليش تفاوت الأسعار بين نفس المحافظة يجب ان يكون موحد و بأقل تكلفة يا ........... المستهلك
نجاة محمد
ليش تفاوت الأسعار بين نفس المحافظة يجب ان يكون موحد و بأقل تكلفة يا ........... المستهلك

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