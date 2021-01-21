بالصور.. بايدن يستخدم سيارة مضادة للمفرقعات والأسلحة الكيماوية

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير، عن السيارة الآمنة التي يستقلها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والتي تحمل لوحات معدنية عليها الرقم 46 في إشارة إلى أنه أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
وخاض جو بايدن، رحلته الأولى كرئيس في سيارة جديدة بالنسبة إليه، ولكنها ليست جديدة فعلى عكس باراك أوباما، لم يتم تقديم سيارة رئاسية أعيد تصميمها لبايدن، وهو من عشاق السيارات المملوكة لشركة كورفيت، في أول يوم له في منصبه.
وفي خريف عام 2018، بدأت جنرال موتورز في تسليم سيارة كاديلاك جديدة إلى الخدمة السرية الأمريكية، والتي من المفهوم أنها تستند إلى الجيل السابق ولكنها مجهزة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك الحماية من العبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية.
وتعد سيارة الوحش مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب، ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية، كما أنها مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة، ومزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.