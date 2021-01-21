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إعلان نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"

Time منذ 33 دقيقة
Views 1467
إعلان نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الجمعة، عن نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".

وأكدت الإدارة، على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب، كما هو موضح في الرسالة النصية مع إحضار المستندات المطلوبة، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة هي: نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه"أبشر ـ التوظيف"، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتان منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، وإشعار درجة اختبار القياس، وأربع صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، وملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
أهلا فيصل .. لا .. ليس أول مره أشوف دكتوره .. إيش المشكله رعاك الله ..!!؟؟
سلوم النصراوي
تم تسديد كل الديون .. باقي الهلال يسدد ال 170 مليون .. حتى الان هذا المبلغ قيد مجهول 😂😂😂 واضح أن فيروس كورونا ضرب الاقتصاد الهلالي في مقتل 😂🤚
نجاة محمد
يعني مفروض حنا نصدق المفروض ذكر اسمة او اسكت
نجاة محمد
يعني مفروض حنا نصدق المفروض ذكر اسمة او اسكت
أبوخالد.أبها.
الأخ فيصل .. قبل أن نناقش زلة الجانب الضعيف .. خلينا أول نقطع دابر الجانب القوي المتسلط .. الجانب الضعيف .. كان خطئها زلة في لحظة ضعف غالبا لاتكون البادئه في الخطأ .. وإنما هي ضحية نتيجة لضعفها .. وتصديقها للكلام المعسول الذي كانت تسمعه من المجرم الذي إستغل ضعفها .. وأوهمها بحبه لها .. وأنه يريد أن يتزوج بها .. وأنه .. وأنه .. لايستطيع أن يعيش بدونها ......... ألخ إن من رحمة الله عزوجل .. أن جعل المرأة رحيمة حنونة عطوفة .. لطيفة حتى تحلوا الحياة بها .. ومعها .. ولكن .. للأسف .. أن هناك أناس قذرين .. حقيرين .. يستغلون في المرأة جانبها الضعيف ليلجوا إلى قلبها .. ويتحكموا في عواطفها .. لابد أن يتم فضح هؤلاء الخونة المجرمين أعداء الإنسانية .. وأعداء الحب والعفاف .. ليذهبوا إلى الجحيم .. غير مأسوف عليهم .. ولتلحقهم لعنات السماء .. والأرض .. تبا لهم .. وتعسا .. ألم يجدوا طريقة سليمة .. أو بعيدة عن إلحاق الأذى والضرر بالأخرين لإشباع رغباتهم .. ونزواتهم .. سوى هتك أستار العفيفات والضعيفات والمحصنات .. ليت لي من الأمر شيء .. فأقرر فرض رواية .. وقصة ( الشريط الذي دمر حياتي ) .. على الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانويه لأمنع جرائم بسبب جهل الكثير من الأبناء والبنات بأساليب هؤلاء المفسدين عديمي الضمائر والرحمة .. هولاء .. الذين نزع الله الرحمة من بين أضلعهم .. لتسكن في صدورهم الجريمة وحب إيذاء الأخرين والتلذذ بغوايتهم والإيقاع بهم .. يجب أن ينالوا جزاءا يتناسب مع جرمهم الذي إرتكبوه .. حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقتحم أسوار الأخرين .. ويحدث فيها فسادا لابد أن نجعل هؤلاء الخونة عديمي الضمائر يرتدعون فإن الله يزع بالسلطان .. مالا يزعه بالقران .. الفتاة .. حينما يقع منها زلة .. بسبب أولئك المجرمين .. فإن مستقبلها قد إنكسر .. ولن تتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها غالبا .. لكن ذلك المجرم .. فأمره هين .. وهو في سعة من الأمر .. وعودته إلى الطريق الصحيح ( ولوظاهرا ) .. أمرا بسيطا .. لابد من تشديد العقوبة على الجانب القوي .. المعتدي .. ليرتدع من ليس له دين أو ضمير .

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